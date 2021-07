Wir starten in das Wochenende und nutzen den verhältnismäßig ruhigen Samstag, um einen Blick auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote zu werden. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot SanDisk Ultra 3D SSD 1 TB interne SSD (SSD intern 2,5 Zoll, stoßbeständig, 3D NAND-Technologie,... Werten Sie Ihre Grafik und Ihre Systemleistung auf. Die interne Festplatte bietet Ihnen bis zu 560...

Die interne Festplatte überzeugt mit erhöhter Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Dank der 3D...

Angebot WLAN LED Streifen funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart RGB Strip, 12V IP20... 💡Fernbedienung: Mit der Home App oder Meross-App können Sie die Lichter von WiFi Streifen von...

💡DIY Dimming HomeKit Strip: HomeKit Streifen unterstützt keine Farbtemperatur und mit 550 Lumen...

Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross WLAN Plug, Inteilligent Stecker, kompatibel... Siri & HomeKit:Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

Homekit Lichtschalter, Meross Smart Schalter WLAN Wandschalter, 1 Gang benötigt Nullleiter,... Homekit Schalter: Die Meross Smart Lichtschalter kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

Achtung: Für die Installation ist der Neutralleiter erforderlich✔: :Die meisten alten Häuser...

Angebot WLAN LED Nachttischlampe funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Atmosphäre Touch-Tischlampe für... ⭐Siri & HomeKit : Meross LED Nachttischlampe kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

⭐Sprachsteuerung: WLAN Nachtlampe ist mit Apple HomeKit, Siri, Alexa und Google Assistant...

Angebot Smart WLAN Glühbirne funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Wifi Lampe LED Mehrfarbige Dimmbare... ⭐ Apple Home App unterstützt bereits die Einstellung der echten Farbtemperatur. Bitte...

( Siri und HomeKit ) : Meross LED Glühbirne können mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher)...

Smart Steckdose funktioniert mit Apple Siri, meross WLAN Plug, Intelligent Stecker, kompatibel mit... Siri & HomeKit 3 Stück: Packungsinhalt meross WLAN Steckdose * 3 & User Manual * 1. Sie können...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

eufy Security eufyCam 2C, kabelloses Sicherheitssystem, 180 Tage Akkuleistung, HD 1080p, IP67... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot WLAN Outdoor Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart Außensteckdose Wasserdicht... Ideal für den Außenbereich: IP44 wetterfestes Gehäuse und Steckdosenabdeckung, die das Eindringen...

2 einzelne Steckdosen und zuverlässiger Anschluss: Mit 2 Steckdosen, die unabhängig voneinander...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampe Doppelpack, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben,... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10...

Wählen Sie in der Hue App aus 16 Millionen Farbkombinationen und verschiedensten Weißtönen vom...

Angebot NETGEAR GS308 Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch (Plug-and-Play Netzwerk Switch, LAN... NETZWERKANSCHLUSSKONFIGURATION: 8 Gigabit Port (10/100/1000 MBit/s) RJ45 LAN Splitter Ethernet...

SWITCH 8 PORT MIT PLUG-AND-PLAY: Einfache Einrichtung des LAN Verteiler Gigabit Switch, keine...

Saugroboter Emma Trifo mit 3000Pa Saugkraft, 600ml Staubbehälter , lange Laufzeit, App/Sprach/Alexa... 33% mehr Saugkraft: Mit 3000 Pa starke Saugkraft sparen die Staubsauger Energie und Zeit. Und mit...

600ml Staubbehälter:Der extra große 600ml Mülleimer sowie der waschbare Primär- und HEPA-Filter...

TORRAS Crystal Clear für iPhone 12 Hülle/iPhone 12 Pro Hülle Vergilbungsfrei (Super Klar)... [Kein Vergilben] Als TORRAS' klassisches Ass transparente Hülle forschen wir ständig daran, ihr...

[Perfekte Passform & bequemer Griff] Im Gegensatz zu anderen Verbundhüllen, die sich nicht an die...

Angebot TORRAS für iPhone 11 Hülle (Ultra Dünn) mit (2 Stück Schutzfolie), Seidig Glatt Mattem Finish... 【Ultra Dünn Wie Ohne Hülle】Du hast bereits ein großes iPhone, warum nicht eine ultradünne...

【Warum wählen Sie Ultradünn Case】Die iPhone 11 case ist sehr leicht und dünn, damit es leicht...

Angebot CANSHN Clear für iPhone 11 Hülle, Hochwertig Transparent Weiche Durchsichtig Dünn Handyhülle mit... ✅[Perfekt Gestaltet] Die Transparent TPU Schutzhülle ist speziell zum Schutz des Apple iPhone 11...

✅[Hochwertiges TPU] Die Klar iPhone 11 Handy Hülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses...

Angebot TP-Link Tapo L510E smarte WLAN Glühbirne E27, dimmbar 8.7 W, kein Hub notwendig, kompatibel mit... Dimmbares Licht – Wählen Sie mit individuell einstellbarer Helligkeit die Beleuchtung, die zur...

Abläufe und Zeitpläne – Planen Sie bestimmte Zeiten zum Ein- oder Ausschalten Ihrer Glühbirnen

Angebot Ouwegaga Kompatibel mit AirPods Pro Hülle - Stoßfeste Silikon Case Schutzhülle [Front-LED... Perfekte Passform - Diese schützende Silikonhülle passt perfekt zu Ihrem Kompatibel mit AirPods...

Premuim Silicone - Hergestellt aus superfestem Silikon, haltbar, sicher und leicht. Die flexiblen...

Angebot Littlelf Überwachungskamera, 1080P 2 Stück WLAN Kamera, Hundekamera mit Bewegungsmelder,... 🔔【Full HD 1080P & 130 ° Weitwinkelobjektiv】1080P Überwachungskamera Platten Video in...

📞【Nachtsicht & 2-Wege-Audio】 WLAN kamera der IR-LED erweitert den Betrachtungsabstand auf bis...

TP-Link Kasa WLAN Smart Steckdose KP105, Smart Home WiFi Steckdose, Amazon Alexa Zubehör,... Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...

Zugriff von unterwegs: Steuern Sie alle Geräte bequem übers Smartphone - überall und zu jeder...

Angebot HolyHigh Bluetooth Kopfhörer Sport Kabellose Kopfhörer in Ear Sportkopfhörer Wireless Kopfhörer... 【Ultra Stabil & Komfortabel】Nach zahlreichen Tests und kontinuierlichen Verbesserungen haben wir...

【Perfekt für den Sport】Unsere kopfhörer kabellos bestehen aus wasserdichtem IPX7-Material und...

Angebot TORRAS Stoßfest Hülle für iPhone 11 Hülle Echter Militärischer Schutz Case Matt Anti-Kratzen... SGS Military Grade Protection-Zertifizierung: Die Schutzhülle Seiten bestehen aus hochwertigem...

Extrem Umfassender Schutz: Die TORRAS Handyhülle verfügt an vier Ecken über einzigartige...

Angebot TP-Link Tapo L530E smarte WLAN Glühbirne E27, Mehrfarbrige dimmbare alexa smarte lampe, smart home... Mehrfarbig - Gestalten Sie ganz einfach Szenarien für Ihre tägliche Routine oder Aktivitäten,...

Energiesparend- Gleiche Helligkeit mit wenigem Energieverbrauch von 8.7W im Vergleich zu der...

Angebot TORRAS Unzerstörbar für iPhone 12 Mini Hülle (Echte Militärschutz Aber Sehr Dünn) Leicht... [Echte SGS Militärschutz ohne Kompromiss] Der Rahmen dieser Hülle besteht aus hochwertigem...

[Extrem kratzfest] Die 1,2 mm Vorderkante und die 1,5 mm Kamerakante schützen vor Kratzern beim...

USB C Ladegerät ,CHOETECH USB C Netzteil 20W,Schnellladegerät,Fast Charger PD&QC3.0 Type C... ⚡️20W USB C Schnellladegerät ⚡️ Dieser USB-C Netzteil Schnellladeadapter ist mit Power...

⚡️20W USB C Power Adapter von sicherheit und Robust⚡️Durch die Zertifizierung von CE, FCC...

Angebot Oielai Solo Loop Armband Kompatibel mit Apple Watch Armband 44mm 42mm 40mm 38mm, Verstellbares... 【Kompatibilität】 Das Oielai dehnbare Nylon armband ist kompatibel mit Apple Watch Se/Apple...

【Einstellbare Länge】 Mit der Metallschnalle am elastische armband kompatibel mit apple watch...

Angebot Spigen Ultra Hybrid Hülle Kompatibel mit iPhone 11 Pro -Midnight Green 【Design】 Ausgeklügeltes Design, das die Vorteile der extrem kratzfesten PC-Platte und des...

【Schutz】 Optimaler Schutz gegen Schmutz, Kratzer, Staub, leichtere Stöße. Schutz vor Kratzern...

Angebot JAMJAKE Stylus Stift für iPad mit Palm Rejection, Active Pencil Kompatibel mit (2018-2020) Apple... Kompatibilität, Der Stift für iPad Pro funktioniert nur für die iPad-Serie 2018 --- 2020,...

Palm Rejection Stift, Legen Sie Ihre Handfläche bequem auf den Bildschirm, während Sie mit diesem...

Angebot Spigen Liquid Air Hülle Kompatibel mit iPhone 11 Pro Silikon Handyhülle -Schwarz Gemustertes TPU für die Vermeidung von Fingerabdrücken

Eckschutz durch die Air Cushion Technologie

Angebot GARDENA Mähroboter SILENO minimo: Mit Bluetooth App programmierbar, mäht automatisch und... Intuitive GARDENA Bluetooth App für einfache Installation und leichte Bedienung: Der SILENO minimo...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.