Die Gründer von Grid Frame Studio hatten eine ziemlich gute Idee. Sie schrauben „alte“ iPhone-Modelle auseinander und packen diese fein säuberlich in einen Bilderrahmen. So werden iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 und Co. auf interessante Art und Weise recycelt und als Wanddeko verarbeitet.

Wanddeko: Gerahmtes iPhone

Falls ihr euch selbst beschenken möchtet oder für jemand anderes ein spannendes Geschenk sucht, dann werft mal einen Blick bei Grid Frame Studio vorbei.

Dort findet ihr nicht nur gerahmte iPhone-Modelle, sondern auch die Apple Watch, den iPod touch sowie andere Smartphones im Bilderrahmen. Den ausgedienten Geräten wird neues Leben eingehaucht, und wenn ihr uns fragt, sieht das Ergebnis einfach nur klasse aus.

Smartphones sind mittlerweile unserer täglicher Begleiter. Auch wenn sich der durchschnittliche Abstand verlängert an, an dem Nutzer zu einem neuen Smartphone greifen, ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem man seinem Altgerät den Rücken zukehrt. Oftmals landen die Geräte in der Schublade oder auf dem Elektroschrott. Eigentlich sind sie dafür viel zu schade.

Grid Frame Studio ist auf die Idee gekommen, ausrangierte iPhones (und andere Geräte) aufzubereiten und als Wanddeko zu verwenden. Das eingebundene Video gibt euch einen kleinen Einblick, wie sich ein iPhone 4 in Kunst verwandelt.

Im Online-Shop von Grid Studio findet ihr die verschiedenen Geräte, die der Anbieter offeriert. Besonders beliebt sind die iPhone-Modelle. Von daher blicken wir exemplarisch auf die Verfügbarkeit der iPhone-Modelle sowie deren Preise als Wanddeko. Aktuell könnt ihr euch für das iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 und iPhone SE entscheiden. Preislich liegt das Ganze zwischen 139 Dollar und 189 Dollar. Dafür erhält man ein fein säuberlich auseinander genommenes und hergerichtetes iPhone im Bilderrahmen.

Die Wanddeko kam in unserem Fall gut verpackt und unversehrt bei uns an. Solltet ihr doch beim Auspacken feststellen, dass sich eine Komponenten aus welchen Gründen auch immer gelöst hat oder schief hängt, so legt Grid Studio einen Sekunden Kleber bei. So kann man den Rahmen kurz öffnen und das Problem unkompliziert lösen. Sollte zwar nicht passieren, aber falls es mal vorkommt, so hat Grid Studio vorgesorgt.