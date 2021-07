Eine neue Woche bringt neue Amazon Blitzangebote. So starten wir in die 27. Kalenderwoche des Jahres 2021 und blicken auf die neuen Deals. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot NETGEAR GS308 Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch (Plug-and-Play Netzwerk Switch, LAN... NETZWERKANSCHLUSSKONFIGURATION: 8 Gigabit Port (10/100/1000 MBit/s) RJ45 LAN Splitter Ethernet...

SWITCH 8 PORT MIT PLUG-AND-PLAY: Einfache Einrichtung des LAN Verteiler Gigabit Switch, keine...

Amoner USB Ladegerät USB Stecker 15W Ladestation Ladeadapter -2 Stücke 3 Port 15W Netzteile für...  Was Sie im Paket erhalten? 2 Stücke USB Ladegerät(AC 100-240V, 5V/3A), durch das höchstens 3...

 Beim zeitgleichen Gebrauch wird die Ladegeschwindigkeit auch nicht reduziert, beim jeden Port...

Angebot TP-Link Tapo L510E smarte WLAN Glühbirne E27, dimmbar 8.7 W, kein Hub notwendig, kompatibel mit... Dimmbares Licht – Wählen Sie mit individuell einstellbarer Helligkeit die Beleuchtung, die zur...

Abläufe und Zeitpläne – Planen Sie bestimmte Zeiten zum Ein- oder Ausschalten Ihrer Glühbirnen

Angebot TP-Link Kasa Smart WLAN Steckdose KP115,Smart Home WiFi Steckdose mit... TP-Link Kasa WLAN Smart Steckdose KP115, Stromaufzeichnung Amazon Alexa Zubehör, funktioniert mit...

Kompatibilität - Funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant für Sprachsteuerung...

TP-Link Kasa WLAN Smart Steckdose KP105, Smart Home WiFi Steckdose, Amazon Alexa Zubehör,... Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...

Zugriff von unterwegs: Steuern Sie alle Geräte bequem übers Smartphone - überall und zu jeder...

Angebot TP-Link Tapo L530E smarte WLAN Glühbirne E27, Mehrfarbrige dimmbare alexa smarte lampe, smart home... Mehrfarbig - Gestalten Sie ganz einfach Szenarien für Ihre tägliche Routine oder Aktivitäten,...

Energiesparend- Gleiche Helligkeit mit wenigem Energieverbrauch von 8.7W im Vergleich zu der...

Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kabellos Ohrhörer mit Mikrofon, IPX5 Wasserdicht Kabelloser... Fashion Design für Frauen: Obwohl Ohrhörer in großen Mengen produziert werden, gibt sehr wenige,...

Ultra Kompakt & Einzigartig: Basierend auf der Struktur des weiblichen Gehörgangs, wendet Miss Dou...

Angebot Philips Wake-up Light, Aufwachen mit Licht, 2 natürlichen Wecktöne HF3505/01 30 Minuten Sonnenaufgangs-Simulation für natürliches Aufwachen (Farbe des Lichts: gelb)

Sie wachen erholter auf und das Aufstehen fällt Ihnen leichter; Auswahl aus zwei verschiedenen...

Saugroboter Emma Trifo mit 3000Pa Saugkraft, 600ml Staubbehälter , lange Laufzeit, App/Sprach/Alexa... 33% mehr Saugkraft: Mit 3000 Pa starke Saugkraft sparen die Staubsauger Energie und Zeit. Und mit...

600ml Staubbehälter:Der extra große 600ml Mülleimer sowie der waschbare Primär- und HEPA-Filter...

bakibo Bluetooth Kopfhörer, Wireless Kabellos Kopfhörer in Ear IPX7 Wasserdicht mit USB C 27... 【Pairing in einem Schritt und umfassende Kompatibilität】 Nehmen Sie einfach 2 bluetooth...

【Ultraleichte und bequeme Passform】 Unsere kabellosen Bluetooth wireless Kopfhörer wurden für...

UGREEN 20W USB C Ladegerät USB C Netzteil PD 3.0 Mini USB C Power Adapter PPS Ladestecker... 50% kleiner mit 20W Ladeleistung: UGREEN 20W USB C Ladegerät kann Ihr iPhone 12 in nur 30 Min. von...

Universale Kompatibilität: UGREEN USB C Netzteil ist perfekt kompatibel mit iPhone 12, 12 Mini, 12...

Angebot Philips Hue White E27 LED Einzelpack, hoher Lichtouput (1600lm), warmweißes Licht, dimmbar,... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue E27 Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge (separat...

Angebot Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100% Privatsphäre, HomeKit Secure Video,... Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr...

Strengster Datenschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre: Eve Cam unterstützt ausschließlich Apple...

Angebot Smart WLAN Glühbirne funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Wifi Lampe LED Mehrfarbige Dimmbare... ⭐ Apple Home App unterstützt bereits die Einstellung der echten Farbtemperatur. Bitte...

( Siri und HomeKit ) : Meross LED Glühbirne können mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher)...

Angebot WLAN LED Streifen funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart RGB Strip, 12V IP20... 💡Fernbedienung: Mit der Home App oder Meross-App können Sie die Lichter von WiFi Streifen von...

💡DIY Dimming HomeKit Strip: HomeKit Streifen unterstützt keine Farbtemperatur und mit 550 Lumen...

Angebot GARDENA Mähroboter SILENO minimo: Mit Bluetooth App programmierbar, mäht automatisch und... Intuitive GARDENA Bluetooth App für einfache Installation und leichte Bedienung: Der SILENO minimo...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

GARDENA smart Irrigation Control Sensor Set: Die smart Irrigation Control Steuerung, der smart... Der smart Sensor lässt sich überall im Garten oder in Pflanzgefäßen auf der Terrasse oder dem...

Die smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung steuert vorhandene Bewässerungsanlagen mit...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.