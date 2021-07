Anker bringt am heutigen Tag die Apex Thunderbolt 4 Dockingstation auf den Markt. Dabei handelt es sich um leistungsstarke Dockingstation, die perfekt mit Thunderbolt 4-Geräten kompatibel ist, und auch mit MacBooks ab macOS 11 (Big Sur) funktioniert.

Anker Apex ist da: Thunderbolt 4 Dockingstation für Pro-Users

Die Leistungsdaten von Anker Apex können sich in jedem Fall sehen lassen. Das Dock bietet insgesamt 12 Anschlüsse und wird mit einem externen Netzteil ausgeliefert.

Anker Apex wird eine ideale Option für alle Pro-User sein, die ein Thunderbolt 4-Notebook besitzen und auch mehrere Anschlussanforderungen für Dinge wie Fotobearbeitung, Programmierung, Musik- und Videoproduktion etc. haben. Zunächst eimal könnt ihr verbundene Computer mit bis zu 90W mit Strom versorgen. Darüberhinaus beinhaltet das Dock einen Thunderbolt 4 Anschluss mit 15W sowie einen USB-C Anschluss mit 20W (Power Delivery).

Das Dock realisiert gleichzeitig blitzschnellen Datentransfer: Eine 20GB Datei in nur 14 Sekunden mit dem Thunderbolt 4 Port oder in 26 Sekunden mit dem USB-C Port übertragen. Der Thunderbolt 4 Downstream-Eingang unterstützt kristallklare Datenübertragung auf einen einzelnen Bildschirm mit bis zu 8K@30Hz und per HDMI auf zwei Bildschirme mit bis zu 4K@60Hz. Oder verbindet gleich alle drei Anschlüsse und genießt dreifaches Entertainment.

Anschlüsse

1 x Thunderbolt 4 Upstream-Port

1 x Thunderbolt 4 Downstream-Port

1 x USB-C Power Delivery Port

2 x HDMI Ports

1 x Ethernet-Anschluss

1 x Speicherkartensteckplatz

1 x 3.5mm AUX-Eingang

4 x USB-A Ports

Neben dem 120W Netzteil befindet sich ein 120cm langes Ladekabel, ein 70cm langes Thunderbolt 4 Kabel und eine Bedienungsanleitung im Lieferumfang.

Ab sofort lässt sich Anker Apex in Deutschland zum Preis von 299,99 Euro bestellen.