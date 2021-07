Die erste Apple Watch wurde im September 2014 angekündigt und kam einige Monate später im April 2015 in die Läden. Die erste Generation war in Aluminium-, Edelstahl- und 18-Karat-Gold-Gehäusen erhältlich. Anscheinend hatte Apple schon damals auch andere Materialien im Sinn gehabt. So zeigt ein nun aufgetauchter Prototyp der Apple Watch, dass das Unternehmen tatsächlich ein Keramikmodell für die Original Apple Watch in Betracht zog.

Die neuen Bilder des Prototyps wurden von @DongleBookPro geteilt, einem Twitter-Nutzer, der dafür bekannt ist, mehrere Prototyp-Modelle von Apple-Produkten zu sammeln. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, ähnelt die gezeigte Apple Watch mit Keramikgehäuse sehr genau der Version, die Jahre später veröffentlicht wurde.

Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0)

Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO

— Dongle (@DongleBookPro) July 3, 2021