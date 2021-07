Auf der Webseite covidpass.eu könnt ihr ein COVID-Impfzertifikat in Apples Wallet-App sichern. Somit müsst ihr für den digitalen Nachweis nicht die Corona-Warn-App beziehungsweise die CovPass-App nutzen und könnt zudem den Impfnachweis schneller mit einem doppelten Druck auf die Seitentaste des iPhone vorzeigen.

Die Webseite covidpass.eu bietet eine Web-App, mit der ein COVID-Impfzertifikat in eine virtuelle Karte für die Wallet-App verwandelt wird. Hierfür müsst ihr auf dem Online-Portal nur den entsprechenden QR-Code scannen. Die Webseite verarbeitet auch Test- und Genesungszertifikate.

Laut den Entwicklern der Web-App legt man großen Wert auf die Privatsphäre. So soll die Verarbeitung der Informationen im Browser erfolgen. Der Service ist quelloffen und kostenfrei. Auf der Webseite heißt es:

„Dein QR-Code enthält neben persönlichen Daten auch sensible Gesundheitsdaten. Um diese zu schützen, werden diese Daten Deinen Computer nicht verlassen. Die Verarbeitung der Informationen geschieht ausschließlich in Deinem Browser. Zur Erstellung des Passes wird lediglich ein kryptografischer Hash an unseren Server gesendet und dort signiert. Das bedeutet wir haben erst gar keine Möglichkeit Deine Daten zu lesen oder zu speichern. Zum Schutz Deiner Privatsphäre bitten wir auch Dich Deinen COVID Pass nicht an Dritte weiterzugeben.“