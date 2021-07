Die Apple Watch erweist sich weiterhin als erfolgreich, nicht nur in Form von Absatzzahlen, sondern auch bei der Rettung von Menschenleben. So dankt eine Frau aus Michigan der Apple Watch, dass sie ihr Leben gerettet hat, indem die Smartwatch eine hohe Herzfrequenz erkannte – die durch einen unbemerkten Herzinfarkt verursacht wurde.

Ärzte bestätigen Messergebnisse der Apple Watch

Am 22. April sah Diane Feenstra aus Norton Shores auf ihrer Apple Watch, dass sie eine hohe Herzfrequenz hatte. Sie hatte eine Herzfrequenz von 169 Schlägen pro Minute, obwohl die anstrengendste Tätigkeit, die sie an diesem Tag gemacht hatte, das Gehen von 12 Stufen war.

Diane war besorgt und rief ihren Mann an, der sie an ihren Arzt verwies. Ein Besuch in der Notaufnahme bestätigte, dass sie vor kurzem einen Herzinfarkt hatte – ohne die Herzfrequenzwarnung der Apple Watch und den von der Smartwatch empfohlenen Arztbesuch hätte Diane jedoch nicht herausgefunden, dass dieser stattgefunden hatte.

Die Symptome des Herzinfarkts sind für eine Frau oft anders, erklärte sie ABC13. „Ich hatte Schmerzen, die meine linke Hand hinuntergingen, ich hatte eine kleine Schwellung in meinem linken Fuß, ich hatte Verdauungsstörungen, die ich einfach als saures Aufstoßen wegerklärte.“

Die Notaufnahme gab Diane Aspirin und schickte sie zur weiteren Untersuchung ins Meijer Heart Krankenhaus. Dann wurde festgestellt, dass sie eine Verschlusskrankheit in der „Witwenmacher-Arterie“ hatte, die mit einem Stent-Eingriff behoben wurde.

Natürlich gebührt letztendlich den Ärzten die Ehre für die lebenswichtige Operation – ohne die Warnung der Apple Watch, hätte es jedoch zu spät sein können, das weiß auch Diane und ist froh, dass sie der Apple Watch vertraut und rechtzeitig gehandelt hat.