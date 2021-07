Die Anker Soundcore Life P3 Kopfhörer sind ab sofort erhältlich. Nachdem der Hersteller die Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung vor rund einem Monat angekündigt hatte, können diese jetzt bestellt werden.

Neue ANC-Kopfhörer „Anker Soundcore Life P3“ ab sofort erhältlich

Soundcore – ein Anker-Tochteruntenehmen – schickt ab sofort neue Kopfhörer ins Rennen und erweitert seine beliebte Life True-Wireless-Earbudslinie. Kurzum: Die Soundcore Life P3 sind da. Falls ihr derzeit auf der Suche nach preislich attraktiven komplett drahtlosen Kopfhörer seid, so zieht die neuen Soundcore Life P3 in die engere Wahl. Wir hatten bereits die Möglichkeit, die Kopfhörer Probe zu hören und können sagen, dass diese ein Top-Preis-Leistungsverhältnis besitzen.

Mit ihren 11-mm-Treibern und der BassUp-Technologie reproduzieren die Life P3 mühelos die tiefsten Basstöne in Pop- oder Dance-Musik, während sie auch die hellsten Höhen eines Beckens, einer Flöte oder von Saiteninstrumenten wiedergeben. Über die App bietet der Life P3 drei Modi zur Geräuschunterdrückung, darunter den Transportmodus, den stärksten ANC-Modus, um tieffrequente Geräusche aus Flugzeugen, Zügen oder Stadtbussen auszublenden. Außerdem gibt es den Outdoor-Modus, der Straßengeräusche ausblendet, sowie den Indoor-Modus, der dabei hilft, Stimmen auszublenden, die üblicherweise in einem Büro oder in einem Café vorkommen. Darüberhinaus sind weitere Funktionen für den Alltag mit an Bord.

Wichtigste Funktionen

11-mm-Treiber für präzisen Klang und Klarheit bei allen Frequenzen.

Multi-Mode ANC mit Transport-, Indoor- und Outdoor-Einstellungen für anpassbare Nutzungsgrade

Zwei Transparenzmodi verbessern die Umgebung einschließlich Stimmen, ohne die Ohrhörer abzunehmen

7-Stunden-Akku in den Ohrhörern mit ausgeschaltetem ANC / 6-Stunden-Akku mit eingeschaltetem ANC (bei 60 % Lautstärke)

Kabellose Ladekompatibilität mit 30-Stunden-Akku (bei eingeschaltetem ANC) und 35-Stunden-Akku (bei ausgeschaltetem ANC) sowie USB-C-Ladefunktion

Anker Fast Charging Technologie – 10 Minuten Aufladen der Ohrhörer = 2 Stunden Spielzeit

Premium-Anrufqualität mit 6-Mikrofon-Uplink-Rauschunterdrückung zur Optimierung der Stimmen und Minimierung von Hintergrundgeräuschen.

Anpassbare Benutzer-Touch-Bedienelemente zum Festlegen von Einstellungen für Wiedergabe/Pause, Titelvorlauf, Lautstärke usw.

Kompatibilität mit dem Sprachassistenten Siri® zum Start und anderen beliebten Sprachassistenten in der Zukunft

Fünf Sätze von Silikon-Ohrstöpseln, von XS bis XL, um eine gute Passform zu gewährleisten.

Bluetooth-Version – 5.0

Wasserdichtigkeitsklasse – IPX5

Erhältlich in fünf Farben: Nachtschwarz, Ozeanblau, Korallenrosa, Champagnerweiß, Himmelblau

Größe der Ohrhörer // Größe des Gehäuses – 37.9mm*21.75mm*23.75mm // 60.92mm*52.88mm*30.97mm

Gewicht des Earbuds / des Gehäuses – 4,93 g // 49,8 g

Soundcore Life P3 ist ab sofort zum Preis von 79,99 Euro erhältlich.