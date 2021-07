Apples „M2″-SoC (System on a Chip) wird Anfang 2022 auf den Markt kommen, das behauptet zumindest der Leaker Dylandkt. Die erste Hardware, die ihn verwendet, wird offenbar ein neues MacBook Air mit einem neuen Farbkonzept sein.

Bisher hat Apple für den Mac nur einen Chip unter dem Apple-Silicon-Banner veröffentlicht, wobei der „M1“ in der ersten Welle von Apples neuer Mac-Generation erschien. Während derzeit noch nicht bekannt ist, wie der nächster Apple-Silicon-Schritt aussieht, behauptet Dylandkt, dass ein als „M2″ vermarkteter SoC in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen wird.

Was das potenzielle Produkt betrifft, in dem der Chip enthalten sein wird, sagt der Leaker, dass es ein „kommendes farbiges MacBook Air“ sein wird. Gerüchte und Leaks hatten bereits im Vorfeld nahegelegt, dass das nächste MacBook Air dem 24 Zoll iMac folgen könnte und das gewohnte silberne Gehäuse zugunsten einer farbenfrohen Linie aufgegeben wird.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

— Dylan (@dylandkt) July 5, 2021