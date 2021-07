Habt ist schon einmal über die Verwendung eines VPN-Dienstes nachgedacht. Falls ihr noch auf das opassende Angebot gewartet habt, dann haben wir einen heißen Tipp für euch parat. Der renommierte Anbieter PureVPN feiert dieser Tage seinen 14. Geburtstag und lässt die Preise purzeln. Ihr erhaltet satte 73 Prozent Nachlass. Für Macerkopf-Leser lohnt sich das Angebot besonders, da wir für euch einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von 15 Prozent aushandeln konnten. Der Weg für über den Gutscheincode Macerkopf15. Allerdings solltet ihr euch bei Interesse beeilen, da das Angebot nur für kurze Zeit erhältlich ist.

PureVPN bietet euch das 2-Jahres-Paket mit satten 73 Prozent Rabatt an. Wenn ihr dieses Angebot mit unserem Gutscheincode kombiniert, so könnt ihr euch den VPN-Dienst für monatlich gerade einmal 2,16 Euro sichern. Über die gesamte Laufzeit fallen bei diesem Deal gerade einmal 51,95 an. Es gibt sogar eine 31-tägige Geld-Zurück-Garantie. Das Risiko ist absolut überschaubar und gleichzeitig erhaltet ihr einen VPN-Service mit zahlreichen Leistungen.

Macerkopf-Leser erhalten zusätzlichen Rabatt auf PureVPN

Mit einem VPN-Dienst – wie ihn PureVN anbietet – erhaltet ihr einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, durch den euer Online-Datenverkehr fließen kann. Nach dem Herstellen einer Verbindung zu PureVPN werden eure Daten verschlüsselt und sicher durch eine Reihe von Tunneln geleitet, die zu den PureVPN-Servern führen. Die Daten sind nicht nur vollständig anonymisiert, sondern jederzeit vollständig geschützt!

Ihr könnt sicher im Internet surfen sowie geografische Beschränkungen und Zensuren umgehen. Ihr erhaltet unbegrenzten Zugang zu Websites, Videos, Live-Veranstaltungen und mehr. Dabei setzt PureVPN einen riesigen Pool von 300.000 IPs mit mehr als 6.500 Servern in mehr als 140 Ländern.

Der Service ist kinderleicht zu bedienen, so dass wirklich Jedermann ein Virtual Private Network nutzen kann. Mit PurePVN seid ihr noch einen Klick vom VPN-Netzwerk entfernt.

PureVPN funktioniert auf einer Vielzahl eurer Gerät: PCs, Macs, iPhone, iPad, Android-Geräte, FireFox, Chrome, Router, Smart TVs, Spielkonsolen und mehr. Jedes PureVPN-Konto unterstützt 10 Multi-Logins, um sicherzustellen, dass eure gesamte Familie geschützt bleibt.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass PureVPN keine Logs (Browser-Aktivitäten, Originale IPs, Verbindungsprotokolle, VPN-Session Zeitstempel, Zugewiesene VPN-IPs und Browser-Verläufe) speichert.

Unter Strich klingt das PureVPN-Angebot nach einem spannenden Gesamtpaket. Das Risiko ist mit 2,16 Euro pro Monat bzw. 51,95 Euro über die Laufzeit von zwei Jahren überschaubar. Solltet ihr mit dem Service unzufrieden sein, so habt ihr die Möglichkeit die 31 Tage Geld-zurück-Garantie in Anspruch zu nehmen. Denkt bei der Buchung daran, den Gutscheincode Macerkopf15 zu nutzen und euch den Zusatz-Rabatt zu sichern. Bezahlt werden kann unter anderem mit Apple Pay.