Vergangenen Monat hatten wir euch über den Start von „Today at Apple Creative Studios“ informiert. Los ging es in Los Angeles und Peking. Eine Expansion für das laufende Jahr war bereits geplant. In Kürze fällt der Startschuss in London.

„Today at Apple Creative Studios“ startet in London

Was kann man sich unter „Today at Apple Creative Studios“ vorstellen? Bei „Today at Apple Creative Studios“ handelt es sich um eine globale Initiative, die unterrepräsentierten Communitys auf der ganzen Welt karrierefördernde Mentoren, professionelles Training, kreative Ressourcen und Zugang zu Apples kompletter Produktpalette an iPhone, iPad und Mac bieten wird.

In kommenden Monat expandiert „Today at Apple Creative Studios“ nach London. Dies bietet Jugendlichen Möglichkeiten, die eine Karriere im Musik- oder Radiobereich anstreben. Creative Studios London wird junge Künstler mit branchenführenden Mentoren, großen Namen in der Rundfunkwelt und professionellen Studioumgebungen verbinden.

Apple hat sich mit Reprezent 107.3FM, dem Jugendzentrum Spotlight, Platoon und Apple Music für kreative Künste zusammengetan, um Creative Studios zu ermöglichen. Vom 2. bis 29. August laufen parallel zu Spotlight und Reprezent zwei Vor-Ort-Events, die jeweils einzigartige Einblicke bieten.

Mit Reprezent entdecken Jugendliche, wie man eine Live-Radiosendung produziert und präsentiert. Spotlight wird in die Kunst des Erstellens, Aufnehmens und Masterns Ihres eigenen Tracks eintauchen. Das Mentorenprogramm für Creative Studios London umfasst Nile Rodgers, Celeste, Ashley Verse, Fraser T. Smith, Jay McGregor, Ms Banks, Charlie Sloth, Dotty, Melle Brown und viele mehr.

Jugendliche müssen ihre Bewerbungen für beide Programme bis zum 19. Juli eingereichen. Mehr über den Bewerbungsprozess und die Voraussetzungen gibt es auf der Webseite der Stadt London.