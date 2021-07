Am heutigen Tag können wir euch zwar nicht über neue Titel auf Apple Arcade informieren, dafür gibt es einen Ausblick auf drei Spiele, die in Kürze zur Verfügung stehen werden. Die Rede ist von „Super Stickman Golf 3“, „Super Leap Day“ und „Ultimate Rivals: The Court“.

„Super Stickman Golf 3“ „Super Leap Day“ und „Ultimate Rivals: The Court“ in Kürze auf Apple Arcade verfügbar

Regelmäßig gibt Apple Arcade einen Ausblick auf bevorstehende Spieletitel. Diese Mal hat Apple Arcade „Super Stickman Golf 3“, „Super Leap Day“ und „Ultimate Rivale: The Court“ angekündigt. Ein konkreter Termin steht zwar noch nicht fest, allzu lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern.

Super Stickman Golf 3 wird wie folgt beschrieben

Super Stickman Golf 3 ist zurück für Apple Arcade-Abonnenten, und zwar besser als je zuvor! Mit dem Apple Arcade-Abo erhalten Spieler automatisch Zugriff auf alle Premium-Funktionen und Inhalte, die zuvor kostenpflichtig waren. Ohne Werbung oder In-App-Käufe – so spielt es sich am besten! Super Stickman Golf 3 ist ein 2D-Golfspiel voller fantastischer Kurse, verrückter Stärkungen, lustiger Sammelkarten, wilder Spielmodi und natürlich mit einer Menge Mehrspieler-Wahnsinn. Meistere Dutzende von Kursen und tritt in Rundenspielen Kopf an Kopf gegen Freunde oder in Echtzeit gegen bis zu 8 Spieler an!

Zu „Super Leap Day“ heißt es

Ein neuer König sitzt auf dem Thron, und er hat sich für die ahnungslosen Teilnehmer heimtückischere Herausforderungen als je zuvor einfallen lassen! Weiche in Verregneten Ruinen Fallen aus, booste dich in Hauptstadt-Highway Wände hoch und an Decken entlang, kontrolliere in heiß-kalte Quellen das Klima, sei in Schlucht der Konflikte möglichst unauffällig und stell in Schwerkraft-Galaxie alles auf den Kopf! Entdecke neue Teilnehmer und entfessle ihre Fähigkeiten. Schwebe mit Puffers aufblasbarem Kopf nach oben, sauge mit Spouts Saugkraft alles auf und bewege dich dank der Klebekraft der mysteriösen Kreatur Goop an Wänden und Decken entlang!

Zum Schluss noch einen Blick auf „Ultimate Rivale: The Court“.

„Ultimate Rivals: The Court“ ist ein atemberaubendes Basketball-Erlebnis von BitFry Game Studios, bei dem Apple Arcade-Gamer ihre Traummannschaft aus den bekanntesten Sportlern der NHL, NBA, WNBA, MLB und der US-Frauen Nationalmannschaft erstellen und in spannenden Wettkämpfen gegen ihre Freunde und Familie antreten können.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

Weitere Updates verfügbar

Zu folgen Apple Arcade Titeln würden kürzlich Updates veröffentlicht: