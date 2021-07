Im Mai gab es eine erfreuliche Nachricht von Spotify. Der Musik-Streaming-Dienst kündigte an, dass Downloads auf die Apple Watch möglich sind, so dass ihr Inhalte dort auch offline abspielen könnt. Allerdings fand die Einführung dieser Funktion ziemlich langsam statt und erreichte bis dato nur sehr wenige Nutzer. Dies ändert sich nun, so dass die Funktion alle Nutzer erreicht.

Spotify startet Apple Watch Downloads für alle Nutzer

Apple Music Abonnenten können schon seit längerem Inhalte auf die Apple Watch laden, auch Deezer startete kürzlich eine entsprechende Funktion und nun scheint Spotify die Apple Watch Downloads für alle Nutzer freizuschalten. Zumindest erreichen uns Rückmeldungen, dass ihr die Neuerung nun vorfindet.

Die Neuerung steht Spotify Premium Nutzer zur Verfügung, die monatlich für den Streaming-Dienst bezahlen. Ihr könnt Spotify hören, ohne euer iPhone dabei zu haben und ein Mobilfunknetz benötigt ihr ebenfalls nicht. Die Funktion dürfte zum Beispiel Jogger ansprechen, die lediglich die Apple Watch und kein iPhone zum Sport mitnehmen.

So funktioniert es

Sucht Musik und Podcasts aus, die ihr auf eure Uhr herunterladen möchtet Wählt die Wiedergabeliste, das Album oder den Podcast aus, drücken die drei Punkte (…) und wählt „Auf Apple Watch laden“ aus Um den Fortschritt zu überprüfen, geht zur Kategorie Downloads auf der Uhr. Sobald Wiedergabelisten, Alben oder Podcasts in eurer Bibliothek heruntergeladen wurden, wird neben dem Namen ein kleiner grüner Pfeil angezeigt. Schließt eure Kopfhörer an und hört zu, egal wo Sie seid

Wie bereits erwähnt, hat Spotify nun den Rollout für die breite Masse gestartet. Sollte die Funktion bei euch noch nicht zu finden sein, dürfte dies nicht mehr lange auf sich warten lassen.