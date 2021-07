Der Hersteller Meross blickt mittlerweile auf ein beachtliches HomeKit-Portfolio. Kürzlich wurde die HomeKit-Nachttischlampe auf den Markt gebracht und genau diese könnt ihr vorübergehend mit 50 Prozent Rabatt abstauben.

HomeKit-Nachttischlampe nur 18,39 Euro

Gefühlt erhält man auf Meross HomeKit-Produkte bei Amazon immer ein paar Prozent Rabatt. Aus diesem Grund können wir euch vom Prinzip her nur empfehlen, zuzugreifen, wenn ein bestimmtes Produkt im Preis gesenkt ist. 50 Prozent Rabatt sind allerdings äußerst selten und lässt die HomeKit-Nachttischlampe noch einmal in einem besseren Licht erscheinen. Anstatt 36,78 Euro werden vorübergehend nur 18,39 Euro fällig. Bei Interesse solltet ihr euch beeilen, da die Aktion nur bis zum 11. Juli läuft. Mit dem Rabatt wird das Preis-Leistungsverhältnis der Lampe noch eimal verbessert.

Die WLAN LED Nachttischlampe könnt ihr natürlich nicht nur im Schlafzimmer, sondern auch in jedem andren Raum beliebig einsetzen. Die Lampe kann bequem per Siri, Apple Home-App oder einer anderen HomeKit-kompatiblen App genutzt werden Natürlich funktionieren auch Regeln, Automationen, Szenen etc. Neben HomeKit unterstützt die Nachttischlampe auch Amazon Alexa, Google Assistant und Smartthings.

Den Rabattgutschein für die HomeKit-Lampe findet ihr auf der Amazon Produktseite. Diesen müsst ihr aktivieren. Anschließend wird der Rabatt während des Bestellprozesses an der Kasse abgezogen.