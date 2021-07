Rund zwei Wochen trennen uns noch von der zweiten Staffel zu „Ted Lasso“. Am 23. Juli feiert diese ihre weltweite Premiere auf Apple TV+. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, haben die Verantwortlichen nun einen weiteren Clip mit der Bezeichnung „The Lasso Way“ veröffentlicht.

Ted Lasso – The Lasso Way

Ted Lasso gehört nicht nur in unseren Augen zu den besten Serien auf Apple TV+. So kommt die Serie beim „normalen“ Publikum und beim Fachpublikum sehr gut an. Die Apple Original-Serie konnte mit der ersten Staffel zahlreiche Auszeichnungen gewinnen. Höhepunkt war sicherlich der Gewinn des Golden Globe Awards durch den Hauptdarsteller Jason Sudeikis.

Diesen Schwung möchte Apple nun mit in die zweite Staffel nehmen. Nach dem offiziellen Teaser und dem offiziellen Trailer gibt es nun mit „The Lasso Way“ einen weiteren Appetizer. In dem knapp 3-minütigen Video sind verschiedene Ausschnitte der ersten und zweiten Staffel zu sehen. Darüberhinaus gibt es kurze Interviews mit den Hauptdarstellern sowie einen Blick hinter die Kulissen.

Optimismus spielt bei der Serie eine zentrale Rolle, wobei die Charaktere die Prüfungen des Lebens mithilfe der unerschütterlichen Positivität der Titelfigur Ted Lasso überwinden oder versuchen, sie zu überwinden. Wie lässt sich diese positive Lebenseinstellung auf das echte Leben übertragen?

Wir haben uns den 23. Juli 2021 bereits rot im Kalender markiert. Im übrigen: Das passenden Fanartikel stehen schon bereit.