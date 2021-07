Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 5 zu iOS 14.7 und iPadOS 14.7 auf den eigenen Servern zum Download bereit gestellt. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.7 Update zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht Beta 5 zu iOS 14.7 & iPadOS 14.7

Ab sofort kann die Beta 5 zu iOS 14.7 und iPadOS 14.7 heruntergeladen und installiert werden. Hierfür ist das passende Beta-Profil zwingend vorausgesetzt. Am einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

Die bisherigen Beta-Versionen haben bereits aufgezeigt, wohin die Reise mit iOS 14.7 und iPadOS 14.7 geht. Die Neuerungen sind allerdings überschaubar. Zukünftig wird es möglich sein, dass ihr über die Home-App einen Timer bzw. Wecker auf dem HomePod stellt. Zudem zeigt die Wetter-App die Luftqualität in weiteren Ländern an.

So langsam aber sicher dürften wir in der finalen Phase der Entwicklung sein, so dass wir davon ausgehen, dass die finale Freigabe von iOS 14.7 und iPadOS 14.7 im Juli erfolgt.

Update: Auch die Beta 5 zu macOS 11.5, tvOS 14.7 und watchOS 7.6 ist da.