Jahrelang hat uns die Deutsche Telekom dahingehend konditioniert, dass Mobilfunkkunden zum Monatsanfang ein kleines Datengeschenk erhalten. Anfang Juli blieb dieses Geschenk aus. Nicht nur wir fragten uns, ob dies der EM-Aktion geschuldet war, bei der Kunden 1GB pro geschossenen pro Tor der Deutschen Nationalmannschaft geschenkt bekamen. Mittlerweile hat uns das Bonner Unternehmen bestätigt, dass die 500MB Aktion ausgelaufen ist.

Die Deutsche Telekom hat uns gegenüber bestätigt, dass die 500MB Aktion derzeit nicht angeboten wird. Im Wortlauf heißt es

Soweit uns bekannt, wird die neue Aktion zeitnah bekannt gegeben. Lassen wir uns überraschen.

Wenn wir schon bei der Telekom sind, haben wir noch eine weitere Info zur Connect-App für euch

Die Connect App wurde am 1. Juli eingestellt. Die MeinMagenta App bündelt alle Services der Telekom komfortabel in einer App. Sie wird kontinuierlich den Kunden-Bedürfnissen entsprechend angepasst. So sind Speedtest und die Anzeige des Datenvolumens auch in der MeinMagenta App zu finden. Mit EAP-SIM können sich Telekom Mobilfunk-Kunden auch nach der Einstellung der Connect App weiterhin automatisch mit vielen tausend Telekom Hotspots verbinden lassen oder auf Wunsch die Hotspot-Verbindung manuell herstellen.