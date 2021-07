In der aktuellen Woche laufen zwar keine komplett neuen Inhalte auf Apple TV+ an, dafür gibt es Nachschub für bestehende Serien. Ab sofort stehen neue Episoden zu „Central Park Staffel 2“, „Physical“, Home Before Park Staffel 2“, „Lisey´s Story“ und „Die Snoopy Show“ bereit.

Neue Folgen zu „Physical“, „Die Snoopy Show“ und mehr

Jüngere Zuschauer dürfen sich freuen. Ab sofort stehen neue Folgen zu „Die Snoopy Show“ auf Apple TV+ bereit. Erlebe neue Abenteuer mit Snoopy, Woodstock, Charlie Brown und Co.

Weiter geht es mit Physical. Folge 6 hört auf den Namen „Der Dreh“. Sheila dreht zwei Videos – eines für Aerobic und eines für Dannys Kampagne und stürzt sich dabei immer tiefer in Schulden und ein Geflecht aus Lug und Trug. Bei Home Before Dark geht es mit Folge 205 „Das Flugzeug“ weiter. Die Aufzeichnungen der Blackbox schockieren Hilde. Matt wird klar, dass er nicht wirklich viel über seinen Vater wusste.

„Kein Feuer. Kein Funke“ heißt der Titel von Folge 7 zu Lisey´s Story. Zwei Jahre nach Scotts Tod muss sich Lisey erneut mit er Sterblichkeit auseinandersetzen, aber dieses mal hat sie eine Plan – und der bezieht Boo´ya-Mond mit ein.

Folge 5 zu Central Park Staffel 2 läutet „Eine runde Sache“. Als Molly einen neuen BH braucht, geht Owen mit ihr einkaufen. Helen findet einen Schlüssel, der ihr endlich offenbaren könnte, ob sie im Testament von Bits steht.

Einen kleinen Ausblick haben wir euch für euch. In der kommenden Woche läuft die Serie „Schmigadoon!“ auf Apple TV+ an. Eine Woche später geht es am 23. Juli mit „Ted Lasso Staffel 2“ weiter.