Während die Podcast-Branche wächst, investieren große Tech-Unternehmen verstärkt in dieses Segment. Auch Netflix hat Gefallen an dem Podcast-Geschäft gefunden. So gab das Unternehmen am Donnerstag die Einstellung der ehemaligen Apple-Podcasts-Managerin N’Jeri Eaton bekannt, die nun die Podcasting-Operationen des Unternehmens leiten wird.

Netflix hat bereits Podcasts zu Martin Scorseses „The Irishman“ sowie zu Original-Serien wie „The Crown“, „The Witcher“ und „Stranger Things“ produziert. Das Unternehmen versucht sich auch an eigenständigen Audioprogrammen. Nun will Netflix den Bereich anscheinend ausbauen.

Wie Bloomberg berichtet, hat N’Jeri Eaton Apple letzte Woche verlassen und wird noch in diesem Monat zu Netflix wechseln. Nach Angaben von Netflix wird sie die zukünftigen Podcast-Projekte des Unternehmens leiten und an den Chief Marketing Officer Bozoma Saint John berichten – der ebenfalls eine ehemalige Apple-Führungskraft ist.

Es wird erwartet, dass Eaton weiterhin an Podcasts arbeitet, die TV- und Filminhalte bei Netflix begleiten, wobei ihre Rolle auch die Erstellung und das Management von neuen Podcasts für die redaktionellen Ableger „Strong Black Lead“, „Geeked“ und „Most“ umfassen könnte, so der Bericht.

Eaton kündigte ihren Abschied von Apple letzte Woche in einem Beitrag auf Twitter an:

Today is my last day on the @ApplePodcasts team. I’ve spent the last year working with incredible colleagues. I had a front row seat to the launch of Apple Podcasts Subscriptions which allows creators of all sizes to monetize their content.

— N’Jeri Eaton (she/her) (@njerieaton) July 2, 2021