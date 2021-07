Vor etwa einem Monat vorgestellt, bringt macOS Monterey im Herbst dieses Jahres zahlreiche Neuerungen auf den Mac. Die Beta-Phase ist längst angelaufen und in den letzten Wochen haben wir euch bereits verschiedene neue Funktionen vorgestellt. Das eingebundene Video gibt euch noch einmal einen umfassenden Einblick, was euch mit dem Update erwartet.

Apple beschreibt das kommende Update unter anderem wie folgt

Apple hat eine erste Vorschau auf macOS Monterey gezeigt, die neueste Version des weltweit fortschrittlichsten Desktop-Betriebssystems. macOS Monterey kommt mit neuen Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben, mehr zu erledigen und noch reibungsloser auf Apple Geräten zu arbeiten. Mit SharePlay, einem neuen Feature in FaceTime, können Nutzer:innen Erlebnisse miteinander teilen. Mit dem Feature Mit dir geteilt kann man sehr einfach Inhalte direkt in Fotos, Safari, Apple Podcasts, Apple News und der Apple TV App entdecken und genießen, die über Nachrichten geteilt worden sind. Ein umfassendes Update für Safari sorgt für eine perfekt optimierte Tableiste und eine übersichtliche Anordnung von Tabs mit Tabgruppen.

Um alltägliche Aufgaben zu automatisieren, sind ab sofort Kurzbefehle auf dem Mac möglich. Mit der neuen Funktion Fokus können Anwender:innen sich besser auf ihre Aufgaben konzentrieren und werden weniger abgelenkt. Universal Control und AirPlay to Mac sind zudem neue Integrationsfeatures mit denen die Zusammenarbeit auf mehreren Apple Geräten ganz einfach wird. macOS Monterey wird so viele Mac-Modelle wie nie zuvor unterstützen, darunter die neuesten iMac, MacBook Air, 13″ MacBook Pro und Mac mini sowie Apples aktuelle Mac-Modelle mit Intel Prozessor.