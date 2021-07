Apple hat einen Neune Clip mit der Bezeichnung „iPhone 12 Pro – In the Dark“ veröffentlicht. Der Name impliziert bereits, dass der Hersteller mit dem Video die Nachfotografie mit dem iPhone 12 Pro bewirbt.

iPhone 12 Pro – In the Dark

Mit dem Video „iPhone 12 Pro – In the Dark“ bewirbt Apple die Leistungsfähigkeit des iPhone 12 Pro bei Nachtaufnahmen bzw. bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Nachtmodus steht dabei allerdings nicht nur beim iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max, sondern auch beim iPhone 12 mini und iPhone 12 zur Verfügung.

Das Video konzentriert sich in erster Linie auf Selfies im Nachtmodus und zeigt einen Mann, der Fotos von sich selbst in verschiedenen Situationen bei schlechten Lichtverhältnissen knipst. In dem Clip heißt es „Jetzt kann man im Dunkeln tolle Selfies machen“. In dem Video ist der Song “In The Dark” von YG zu hören.

Ursprünglich hatte Apple den Nachtmodus beim iPhone 11 (Pro) eingeführt. Dort war er auf die rückwärtige Kamera begrenzt. Mit dem iPhone 12 (Pro) schaffte die Funktion den Sprung in die Frontkamera.

