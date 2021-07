Mit App Clips bietet Apple seit iOS 14 die Möglichkeit eine Lite-App aufzurufen. App Clips beinhalten einen Teil des App-Erlebnisses, der entweder die gerade benötigte Funktion oder eine Demo der App zur Verfügung stellt. Wie uns ein Video zur WWDC Session „What’s new in App Clips“ zeigt, wird die praktische Funktion bald eine Erweiterung erhalten. So sollen Entwickler mit iOS 15 in der Lage sein, App Clips in Webseiten als bildschirmfüllende Info-Karte zu integrieren.

Erweiterung für App Clips

In iOS 14 können Entwickler ein Banner einbinden, um dem Benutzer zu zeigen, dass auf der Webseite ein App Clip verfügbar ist, allerdings ist das Fenster klein und erfordert mehr Interaktion des Nutzers. Wie derzeit App Clips funktionieren hatten wie euch unter anderem hier anhand des Spiels „Phoenix 2“ gezeigt. Mit iOS 15 kann das App Clip Banner bildschirmfüllend angezeigt werden, wenn man sich auf einer Webseite befindet, die diese Funktion anbietet.

Apple macht es Entwicklern außerdem leichter, ihre App Clips lokal zu testen und führt neue Möglichkeiten ein, App Clips über das ARKit innerhalb von Apps zu entdecken. Weitere Details zu den Neuerungen in App Clips mit iOS 15 findet ihr auf der Apple Developer Webseite.