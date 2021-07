Apple und die Gallaudet University arbeiten gemeinsam an Apple Maps Guides für Gehörlose und Schwerhörige. Die digitalen Reiseführer stellen hilfreiche Informationen für Studenten sowie Besucher zusammen und heben dabei gehörlosenfreundliche Unternehmen hervor.

Apple Maps Guides für Gehörlose und Schwerhörige

Die Gallaudet University ist eine Universität in der Gegend von Washington DC und gilt als die renommierteste Bildungseinrichtung für gehörlose sowie schwerhörige Studenten in den USA. Wie Forbes berichtet, hat sich die Universität mit Apple zusammengetan, um gehörlosenfreundliche Unternehmen in Apple Maps hervorzuheben.

Die Universität wird als idealer Partner für die Erstellung von den Apple Maps Reiseführern für Gehörlose beschrieben. Gallaudet nutzt Technologie und Architektur, um seinen Campus für die Gehörlosengemeinschaft zugänglich und freundlich zu gestalten. Apple hat bereits zuvor eine Partnerschaft mit der Gallaudet University geschlossen, um ein neues Programm für Barrierefreiheit und Bildung anzubieten. Das Programm beinhaltet ein iPad Pro für jeden Studenten und Dozenten sowie Unterstützung durch Stipendien.

Im Zuge des neuen Projekts werden mehrere Unternehmen, von Automechanikern bis hin zu Haustiersittern, gesammelt und in Apple Maps hervorgehoben. Dabei achten Apple und die Gallaudet University auf einige Kriterien. So wird nicht nur gezeigt, ob das jeweilige Geschäft auf die Gehörlosengemeinschaft ausgerichtet ist, sondern auch, ob der Standort im Besitz von Gehörlosen oder Schwerhörigen ist.

„Wir haben ein Navigationssystem entwickelt, das es unseren Studenten, Ehemaligen und Besuchern ermöglicht, Orte zu finden, die für die Gebärdensprache geeignet sind“, erklärt Bryce H. Chapman, Marketingdirektor von Gallaudet. „Dies hat bereits einige unserer Aufnahme- und Anwerbungsbemühungen verlagert; wir sind jetzt in der Lage, unsere Guides mit zukünftigen Studenten und ihren Eltern und Familien zu teilen, damit sie schnell erfahren können, wie es ist, hier bei Gallaudet und in den umliegenden Vierteln zu leben und zu interagieren.“

Jeder, der einen Blick in den Apple Maps Guide werfen möchte, kann die Gallaudet University im Bereich „Reiseführer“ in der Karten-App suchen oder dem freigegebenen Link folgen.