Der erste Trailer zu Schmigadoon! hat uns ehrlicherweise noch nicht so richtig abgeholt, das neue „Behind the Scenes“-Video macht schon Lust auf mehr. Schlussendlich werden die ersten Folgen der kommenden Musical Comedy Serie zeigen, ob der Daumen nach oben oder nach unten geht.

Schmigadoon! – First Look [Apple TV+]

In wenigen Tagen feiert Schmigadoon! seine weltweite Premiere auf Apple TV+. Am 16. Juli startet die Musical Comedy Serie. Wenige Tage vor dem Start der Serie gibt es nun neues Filmmaterial zur kommenden Show. In dem „Behind the Scenes“-Video kommen die Darsteller und Verantwortlichen der Serie zur Wort.

Bei „Schmigadoon!“ handelt es sich um eine Parodie auf Musicals, bei der ein Pärchen mit Beziehungsproblemen beschließt eine Rucksackreise zu unternehmen. Der Trip soll die alte Flamme der Liebe wieder zum Lodern bringen. Als sie das Städtchen Schmigadoon im Zuge ihrer Reise besuchen, findet das Paar eine sonderbare Situation vor: In der kompletten Stadt herrschen die 1940er-Jahre und dazu verhalten sich die Bewohner, als wäre ihr Leben ein Hollywood-Musical.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie eingangs erwähnt, macht das „Behind the Scenes“-Video schon mehr Lust auf die Serie als der erste Trailer. In etwas mehr als drei Minuten gewinnt man noch einmal einen näheren Einblick. Insgesamt erwarten uns sechs Episoden bei der ersten Staffel. Zum Start stehen die ersten beiden Folgen bereit, anschließend gibt es immer freitags neue Episoden.