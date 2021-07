Nachdem sich Leaker DylanDKT zum Wochenende zur integrierten Webcam kommender Mac-Modelle geäußert hatte, hält er nun einen kleinen Appetithappen zum iPhone 13 bzw. iPhone 13 Pro parat. Es heißt, dass Apple ausschließlich bei den Pro-Modellen auf den LiDAR-Scanner setzen wird. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die preiswerteren non-Pro-Modelle auf diesen Sensor verzichten müssen.

Im Laufe der letzten Monate wurde kolportiert, dass Apple bei allen iPhone 13 (Pro) Modellen einen LiDAR-Scanner verbauen wird. Nun lesen wir allerdings gegenteiliges. Es heißt, dass nur die iPhone 13 Pro Modelle über diesen Sensor verfügen werden.

In einem Tweet spricht Leaker DylanDKT davon, dass Apple darüber nachgedacht hat, LiDAR bei allen iPhone 13 (Pro) Modellen zu verbauen. Schlussendlich soll man sich jedoch dazu entschieden haben, den Sensor nur bei Pro-Modellen einzusetzen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Leaker in den letzten Monaten verschiedene korrekte Vorhersagen zu kommenden Apple Produkten getätigt hat. So „kündigte“ der Leaker unter anderem im November letzten Jahres an, dass Apple beim iPad Pro auf den M1-Chip setzen wird. Schlussendlich kündigte Apple im April dieses Jahres das neue iPad Pro mit M1-Chip an. Im Vorfeld des 24 Zoll iMac sprach Dylandkt davon, dass Apple bei diesem Gerät auf den M1 und nicht etwa auf einen M1X- oder M2-Chip setzen wird. Aber auch zum LiDAR-Scanner bewies er schon seine guten Kontakte. Er im Vorfeld der iPad Pro 2020 Ankündigung davon, dass diese Modellen einen LiDAR-Scanner erhalten.

LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year.

— Dylan (@dylandkt) July 11, 2021