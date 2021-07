Apple sucht immer nach neuen Möglichkeiten seinen Musik-Streaming-Dienst aufzupeppen. Ein gern genutztes Werkzeug sind hier die vielen kuratierten Apple Music Playlists. Die Wiedergabelisten kommen anscheinend gut an und so baut Apple den Service mit der „This Week On Apple Music“ Video-Serie aus.

Es gibt hunderte von exklusiven Inhalten, die jede Woche auf Apple Music veröffentlicht werden. Apple hofft, dass wir die neuen Inhalte mit der Video-Serie „This Week On Apple Music“ leichter finden können. Nutzer können die Videos innerhalb der Apple Music App oder über die zugehörige Webseite aufrufen.

Jeden Freitag wird es ein neues Video geben, das von einem berühmten Musiker moderiert wird. In dem kurzen Video werden die neuen und exklusiven Apple Music Inhalte vorgestellt. Passen hierzu gibt es auch die zugehörigen Playlists.

Wie Apple auf Twitter erklärt, erhalten wir mit „This Week On Apple Music“ „einen Überblick über die fünf größten Ereignisse auf Apple Music und können die hervorgehobenen Geschichten mit Alben, Wiedergabelisten, Videos, Radio-Episoden und mehr genauer erkunden.“

Introducing #ThisWeekOnAppleMusic.

Every Friday, get a break down of the five biggest things happening across Apple Music, and dive deeper into the highlighted stories with albums, playlists, videos, radio episodes, and more.

Catch up now: https://t.co/z2TOOcdLmO pic.twitter.com/FuL4yujNhH

— Apple Music (@AppleMusic) July 9, 2021