Ted Lasso ist nach wie vor ziemlich erfolgreich unterwegs. Nun hat die Apple Original Serie insgesamt 20 Emmy Award Nominierungen erhalten. Insgesamt konnte Apple TV+ 35 Nominierungen für sich verbuchen.

Ted Lasso erhält 20 Emmy Award Nominierungen

Die beliebte Apple TV+ Serie Ted Lasso hat eine Emmy Award Nominierung in der Kategorie „Beste Comey Serie“ erhalten. In dieser Kategorie misst sich die Apple Serie mit „Black-ish“ „Cobra Kai“ „Emily in Paris“ „Hacks“ „The Flight Attendant“ „The Kominsky Method“ und „Pen15“. Dies ist jedoch längst nicht die einzige Nominierung, die Ted Lasso erhalten hat. Jason Sudeikis, der in Ted Lasso die Hauptrolle spielt, wurde in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie“ nominiert.

Alles in allem hat „Ted Lasso“ 20 Nominierungen erhalten, darunter weitere Nominierungen in Kategorien wie Herausragender Nebendarsteller in einer Comedy-Serie, Herausragendes Design für ein Erzählprogramm, Herausragendes Casting für eine Comedy-Serie, Herausragende Regie für eine Comedy-Serie und mehr.

Wie eingangs erwähnt, ist Ted Lasso nicht die einzige Apple Original Serie, die bei den Emmy Award Nominierungen berücksichtigt wurde. Auch Servant, Boys State, die Billie Eilish Doku, das Maria Weihnachts-Spezial, Central Park, Mythic Quest, The Year Earth Changed Carpool Karaoke erhielten Nominierungen. Alle Emmy Award Nominierungen findet ihr hier.

Die Gewinner der 73. Emmy Awards werden am 19. September 2021 bekannt gegeben.