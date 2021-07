Google Maps und die Deutsche Bahn kooperieren und machen die Reiseplanung für euch noch einfacher. So findet ihr ab sofort nicht nur Echtzeitinformationen für rund 800 tägliche ICE/IC/EC-Zugfahrten der Deutschen Bahn in Google Maps, sondern auch einen Ticketlink-Button in der Google Maps App.

Google Maps erhält Echtzeit-Infos für die Deutsche Bahn

Google Maps hat zwei Neuerungen bekannt gegeben. Auf der einen Seite erhält Google Maps Echtzeit-Infos für für Züge der Deutsche Bahn und auf der anderen Seite erhaltet ihr einen Ticketlink-Button.

Die Echtzeitinformationen enthalten neben aktuellen Ankunfts- oder Abfahrtszeiten auch Servicehinweise zu den einzelnen Zügen – wie zum Beispiel zu Gleiswechsel oder Änderungen im regulären Fahrplan durch Umleitungen.