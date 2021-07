Apple hat soeben den Release Candidate zu iOS 14.7 und iPadOS 14.7 auf den eigenen Servern bereit gestellt. Diese kann ab sofort von eingetragenen Entwicklern heruntergeladen und installiert werden.

Release Candidate ist da: iOS 14.7 & iPadOS 14.7

Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Release Candidate zu iOS 14.7 und iPadOS 14.7 veröffentlicht. Das passende Beta-Profil vorausgesetzt, kann der RC bequem über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installiert werden.

Die bisherigen Beta-Versionen haben bereits aufgezeigt, wohin die Reise mit iOS 14.7 und iPadOS 14.7 geht. Die Neuerungen sind allerdings überschaubar. Zukünftig wird es möglich sein, dass ihr über die Home-App einen Timer bzw. Wecker auf dem HomePod stellt. Zudem zeigt die Wetter-App die Luftqualität in weiteren Ländern an.

Mit der Beta 5 hatte Apple einen Fehler beseitigt, der dazu führte, dass es Probleme mit bestimmten Hotspot-Namen gibt. Mit dem Release Candidate befindet sich Apple definitiv auf der Zielgeraden der Entwicklung. Die finale Version wird spätestens am 22.07.2021 veröffentlicht. Warum? An dem genannten Tag feiert die neue externe MagSafe Batterie für iPhone 12 (Pro) ihren Verkaufsstart und diese setzt iOS 14.7 voraus.

Die englisch-sprachigen Release Notes zu iOS 14.7 lesen sich wie folgt

iOS 14.7 includes the following improvements and bug fixes for your iPhone:

MagSafe Battery Pack support for iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max

Apple Card Family adds the option to combine credit limits and share one co-owned account with an existing Apple Card user

Home app adds the ability to manage timers on HomePod

Air quality information is now available in Weather and Maps for Canada, France, Italy, Netherlands, South Korea, and Spain

Podcasts library allows you to choose to see all shows or only followed shows

Share playlist menu option missing in Apple Music

Dolby Atmos and Apple Music lossless audio playback may unexpectedly stop

Battery service message that may have disappeared after reboot on some iPhone 11 models is restored

Braille displays could show invalid information while composing Mail messages

Update 19:23 Uhr: Der Release Candidate zu watchOS 7.6, macOS 11.5 und tvOS 14.7 wurde ebenfalls veröffentlicht.