Spotify und TikTok haben eine Kooperation bekannt gegeben. Ab sofort bieten Spotify und TikTok berechtigten Mitgliedern der TikTok-Community in sieben europäischen Märkten drei (in Italien, Polen, Spanien und der Türkei) oder vier Monate (in Deutschland, Frankreich und Großbritannien) Spotify Premium kostenlos an.

Spotify und TikTok kooperieren

Berechtige Mitgliedern der TikTok-Community können sich bis zu vier Monate Spotify Premium kostenlos sichern. Das Angebot gilt für zugelassene Nutzer ab 18 Jahren mit einem TikTok-Profil in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Spanien oder der Türkei, die bisher kein Spotify Premium Abonnement haben. Teilnahmeberechtigte erhalten einen einmaligen Code, mit dem sie das Spotify Premium-Angebot einlösen können.

TikTok-Nutzer können den Aktionscode ab sofort über verschiedene Wege in der TikTok-App finden:

Auf den „For You“- und „Discover“-Seiten

Durch einen Klick auf das Profil-Symbol auf der „Me“-Seite

Durch die In-App-Suche nach „Spotify“

Dazu passend präsentiert Spotify 13 offizielle TikTok-Playlists, die passenden Songs zu aktuellen Trends und beliebten Genres der TikTok-Community enthalten.

Diejenigen, die die Kriterien erfüllen und Spotify entdecken möchten, nehmen die Aktion sicherlich gerne an und sichern sich vier Monate Spotify-Premium. Alle Anderen Nutzer gehen bei dieser Kooperation leer aus. Immer mal wieder ist Spotify in den letzten Jahren unterschiedliche Kooperationen eingegangen, um die Nutzerzahlen zu steigern.