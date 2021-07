Die zweite Staffel der äußerst beliebten Apple TV+ Serie „Ted Lasso“ feiert am 23. Juli seine Premiere und einige glückliche Menschen haben sie bereits gesehen. Offensichtlich sind die frühen Rezensenten begeistert von der zweiten Staffel und geben der Comedy-Serie eine seltene 100%-Bewertung auf Rotten Tomatoes.

„Ted Lasso“ hat sich zu einer der besten Serien auf Apple TV+ entwickelt und die zweite Staffel ist eine, auf die wir uns sehr freuen. Die Vorfreude ist dabei anscheinend nicht fehl am Platz, denn die ersten Kritiker-Wertungen könnten nicht besser sein, wie derzeit ein Blick auf das Tomatometer auf Rotten Tomatoes zeigt.

Giving it 100%. We wouldn’t expect anything else from Coach Lasso. Except 110% maybe. https://t.co/Ha8NUEQbbA

— Apple TV (@AppleTV) July 12, 2021