Apple engagiert sich seit vielen Jahren im Bildungsbereich und bietet neben Software und diversen Kursen auch die passende Hardware an. In einer Ankündigung der California State University gab die Universität nun bekannt, dass im Rahmen eines neuen Bildungsprogramms alle Erstsemester und neue Transferstudenten ein iPad Air, ein Apple Pencil und ein Smart Keyboard Folio erhalten.

iPad als Grundausstattung

In der ersten Phase der „CSUCCESS“-Initiative (California State University Connectivity Contributing to Equity and Student Success) wird die California State University im Herbst 2021 ein iPad Air mit 64 GB Speicher, einen Apple Pencil und ein Apple Smart Keyboard Folio an alle neuen Erstsemester und Transferstudenten an acht teilnehmenden Standorten zur Verfügung stellen. Die Studenten müssen sich registrieren, um teilzunehmen. Studenten an den Campusen der Universität in Bakersfield, Channel Islands, Fresno, Humboldt, Los Angeles, Maritime Academy, Northridge und San Marcos werden an der ersten Phase des Programms teilnehmen.

Joseph I. Castro, Präsident der California State University, erklärte, dass die Initiative „sicherstellt, dass die Studenten sofortigen Zugang zu innovativen, neuen sowie mobilen Werkzeugen haben, die sie zur Unterstützung ihres Lernens benötigen“, wobei das iPad Air als „leistungsstarkes Werkzeug“ dient, das die Studenten auf ihre zukünftige Karriere vorbereitet.

Susan Prescott, Apples Vice President of Education and Enterprise Marketing, gab derweil bekannt, dass Apple „begeistert“ über die Einführung des iPad Air an der California State University ist. So heißt es in einer Pressemitteilung: