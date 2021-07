Home Office ist in aller Munde. Mehr Menschen denn je haben ihren Arbeitsplatz aus dem Büro nach Hause verlagert. Es bleibt zu hoffen, dass auch nach der Pandemie Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine Flexibilität einräumen, so dass diese immer mal wieder von Hause arbeiten können. Unter dem Motto „Zuhause wohl fühlen & effizient arbeiten“ hat Media Markt nun ein paar ziemlich spannende Deals aufgelegt.

Media Markt mit „Home Office“-Aktion

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass Home Office bzw. das Arbeiten von Zuhause durchaus viele Vorurteile mit sich bringt. Ehrlicherweise muss man sagen, dass das Ganze natürlich auch ein paar Gefahren mit sich bringt. Ein Vorteil ist, dass man sich den Fahrtweg ins Büro spart. Auf der anderen Seite die die Gefahr groß, dass man sich Zuhause häufiger ablenken ist und manch einem ist der Weg zum Kühlschrank näher als einem lieb ist. Wichtig ist in jedem Fall, dass man Arbeit und Privatleben in den eigenen vier Wänden konsequent trennt, zumindest so weit wie möglich.

Media Markt hat eine groß angelegte Home Office Kampagne gestartet und zahlreiche Produkte stark im Preis gesenkt. So findet ihr entsprechende Produkte in den Kategorien „Computer Hardware“, „Computer Zubehör“ und „TV & Audio“.

Highlights

Die Aktion ist nur wenige Tage gültig. Hier findet ihr alle Deals.