Zahlreiche „Ted Lasso“-Fans werden dem 23. Juli entgegenfiebern. Auch wir haben uns bereits ein Kreuz im Kalender gemacht und freuen uns auf den Start der 2. Staffel. Hauptdarsteller Jason Sudeikis hat nun im Vorfeld dem GQ Magazin ein Interview gegeben und über die Comedy-Serie gesprochen.

Klappern gehört zum Handwerk und von daher ist es nachvollziehbar, dass Apple seine Marketinganstrengungen kurz vor dem Start der 2. Staffel von Ted Lasso intensiviert. Die Serie, die sowohl beim „normalen“ Publikum als auch beim Fachpublikum sehr gut ankommt und bereits zahlreiche Awards gewinnen konnte, möchte an den Erfolg der 1. Staffel ansetzen.

Unter anderem gab Sudeikis folgendes zu Protokoll

Die erste Staffel von Ted Lasso war bereits geschrieben – bereits ausgestrahlt – als Sudeikis einige Aspekte davon im wirklichen Leben erlebte. „Und doch hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Das ist das Verrückte. Alles, was in der ersten Staffel passiert ist, basiert auf allem, was vor der ersten Staffel passiert ist. Vieles davon drei Jahre zuvor. Weißt du, was ich meine? Die Geschichte ist größer, hoffe ich. Und alles, was ich durchgemacht habe, haben andere Menschen durchgemacht. Das ist eines der schönen Dinge, oder? Insofern ist es demütigend.

In dem Interview spricht Sudeikis auch über die urkomische Geschichte hinter seinem Auftritt und seiner Dankesrede bei den Golden Globe Awards Anfang dieses Jahres.

Er hatte seine Bedenken hinsichtlich der Veranstaltung – die Hollywood Foreign Press Association, die über die Auszeichnungen abstimmte, war in den Nachrichten für eine Reihe wenig schmeichelhafter Enthüllungen über ihre Organisation gewesen, und außerdem fand die Show mitten in der Nacht in London statt . Tom Ford hatte Sudeikis einen Anzug zum Anziehen geschickt und er probierte ihn in seiner Wohnung in Notting Hill an, aber er kam sich mitten in der Nacht lächerlich vor und zog ihn aus und schlüpfte in einen Batik Hoodie von der Bekleidungsfirma seiner Schwester.