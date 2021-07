Über die kostenlosen Today at Apple Sessions und Workshops haben wir in den letzten Jahren regelmäßig informiert. Auch „Today at Apple at Home“ haben wir thematisch aufgegriffen und für euch getestet. Nun erreichen die „Today at Apple“-Sessions auch YouTube. Bei dem ersten Video geht es um das Zeichnen von Peanuts-Charakteren.

„Today at Apple“-Sessions erreichen YouTube

Apple hat heute angekündigt, dass man die „Today at Apple“ auf YouTube erweitert. CNET schreibt

Apple kündigte am Mittwoch Pläne an, seine kostenlosen Bildungsaktivitäten zu erweitern, indem eine Version seiner „Today at Apple“-Kurse auf YouTube bereitgestellt wird. Der Technologieriese plant, kreative Projekte für Foto, Video, Kunst und Design anzubieten und in jedem Video verschiedene Techniken zu unterrichten.

Das erste Video namens „Draw Yourself as a Peanuts Character in Pages with a Snoopy Artist“ steht dort bereit. In rund 10 Minuten erlernt ihr, wie ihr euch selbst als Peanuts-Charakter in Pages zeichnet.

Wenn wir schon thematisch bei den Peanuts sind. Erst kürzlich hat Apple TV+ neue Folgen zu „Die Snoopy Show“ veröffentlicht.