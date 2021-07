Ab sofort ist der neue IKEA SYMFONISK Rahmen mit Wifi-Lautsprecher erhältlich. Dieser wurde im vergangenen Monat angekündigt und wir hatten bereits die Möglichkeit diesen zu testen. Am heutigen Donnerstag feiert der „Bilderrahmen-Lautsprecher“ nun den offiziellen Verkaufsstart.

IKEA SYMFONISK Picture Frame feiert Verkaufsstart

Wifi-Lautsprecher und Bilderrahmen in einem. IKEA und SONOS kombinieren einen drahtlosen Lautsprecher mit einem Bilderrahmen. Der Lautsprecher kann wahlweise im Hoch- oder Querformat an die Wand gehängt oder auf den Boden oder eine Kommode etc. gestellt werden.

Beim initialen Kauf entscheidet ihr euch für eine weiße oder schwarze Front des Lautsprechers. Allerdings könnt ihr den Lautsprecher durch optional erhältliche Paneels individualisieren und an euer Zuhause anpassen. Hierfür stehen zahlreiche Motive zur Verfügung.

Wir hatten es in unserem Testbericht bereits durchklingen lassen. Der neue IKEA SYMFONISK ist ein durchaus „spezieller“ Lautsprecher, der sicherlich in jedem Zuhause den passenden Platz finden und gut zur Zusammenarbeit von IKEA und Sonos passt.

Während der reine IKEA SYMFONISK Rahmen mit Wifi-Lautsprecher mit 179 Euro zu buche schlägt, erhaltet zur die Paneels für 20 bis 30 Euro (je nach Motiv).