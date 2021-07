Media Markt startet Preisversprechen. Nachdem wir euch gestern auf die aktuelle Home Office Kampagne von Media Markt aufmerksam gemacht haben, gibt es nun eine weitere spannende Aktion.

Worum geht es? Habt ihr ein Produkt beim Wettbewerber von Media Markt günstiger gesehen, so geht Media Markt mit. Das Versprechen lautet: „Sichern Sie sich jetzt ausgewählte Artikel zum unvergleichlichen Preis“.

Ein paar Voraussetzungen gibt es allerdings bei der Aktion. Die Aktion gilt für alle Produkte, die im Media Markt Onlineshop mit dem Hinweis „Preisversprechen“ gekennzeichnet sind. Für diese garantiert euch das Unternehmen den günstigsten Preis – Online und im Markt. Als Wettbewerber führt Media Markt folgende Unternehmen auf: amazon.de, otto.de, cyberport.de, alternate.de, notebooksbilliger.de, coolblue.de, expert.de, saturn.de.

Media Markt erstatten euch den vollen Differenzbetrag zwischen dem Media Markt Verkaufspreis und dem des Wettbewerbers. Dafür müssen ihr euch telefonisch oder per E-Mail an den Kundenservice wenden. Ihr könnt euren Anspruch auf Erstattung des Differenzbetrages bis spätestens 23:59 Uhr des Kauftages machen. Die Rückerstattung des Differenzbetrags erfolgt entsprechend der beim Kauf gewählten Zahlungsart. Bei Wahl von „Online-Bestellung und Marktbezahlung“ kann das Preisversprechen durch Vorlage eines am Tag der Bestellung angefertigten Screenshots bei Abholung im Markt vor Ort geltend gemacht werden.