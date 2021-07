Seit gestern Abend steht die Beta 3 zu iOS 15 und iPadOS 15 für eingetragene Entwickler bereit. Zur WWDC hatte Apple im vergangenen Monat einen ersten Ausblick gegebnen, welche Neuerungen uns mit dem kommenden Update erwarten. Gleichzeitig startetet Apple eine Betaphase, die uns. noch die kommenden Monate begleiten wird. Von Beta zu Beta wird Apple neue Funktionen implementieren, Anpassungen vornehmen, Bugs beseitigen etc. pp.

Nun liegt die Beta 3 vor und auch mit dieser Version hat Apple das System wieder ein Stück weiter in Richtung finale Version gebracht. Noch sind die Funktionen nicht in Stein gemeißelt und Apple experimentiert an der ein oder anderen Stelle noch herum, so zum Beispiel bei der Benutzeroberfläche von Safari. Gleiches gilt übrigens auch für Safari unter macOS Monterey.

Nach der Beta 1 und Beta 2 gab es zahlreiche Kritik am neuen Design des Browsers. In der Tat war die neue Optik sehr gewöhnungsbedürftig. Dies hat augenscheinlich auch Apple erkannt und so optimiert der Hersteller nun das Benutzererlebnis. Die Eingabezeile für die URL befindet sich nun direkt über der Tastatur, ihr erhaltet einen neuen Reload-Button, wenn ihr die Adresszeile drückt und gedrückt haltet und auch die Suchergebnisse werden nun übersichtlicher dargestellt. Wenn ihr eine Webseite neu geladen habt, so erscheint nun ein permanenter Reload-Button in der Adresszeile, beim iPhone allerdings nur im Querformat.

As expected, Apple is continuing to tweak the design of Safari in iOS 15.

In beta 3, the address bar is now docked above the keyboard. There is a new search UI and support for quick website searches too. Getting better! pic.twitter.com/Tm562Djr0i

— Federico Viticci (@viticci) July 14, 2021