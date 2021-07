In gewohnter Manier informieren wir euch auch in dieser Woche kurz vor dem Wochenende über die Apple Arcade Neuheiten. Dieses Mal können wir euch direkt auf drei neue Spiele aufmerksam machen, die ab sofort auf der Apple Spiele-Plattform zur Verfügung stehen. Die Rede ist von „Angry Birds Reloaded“, „Alto´s Odyssey – The Lost City“ und „Doodle God – Universe“.

„Angry Birds Reloaded“

Viele Apple Arcade Abonnenten werden sicherlich auf „Angry Birds Reloaded“ gewartet haben. Das Spiel steht ab sofort zur Verfügung. Seid ihr bereit für den klassischen Schleuderspaß?

Es heißt

Die berühmteste Schar der Welt ist wieder da – in einer neuen Version des Mobilspiels, das die Welt im Sturm erobert hat. Erlebe mit Red, Chuck, Bombe, Silver und dem Rest der Bande klassischen Schleuderspaß für Fans aller Altersgruppen! Angry Birds Reloaded bringt die bekannte, physikbasierte Spielmechanik des Originalspiels, aber im neuen Gewand mit verbesserter Optik, neuen Charakteren und jeder Menge Zerstörung! Der Schweinekönig und seine Lakaien haben wieder mal Eier gestohlen, und die Vögel gehen aufs Ganze, um sie wieder zurückzuholen! Das Leben auf der Insel wird nie wieder so sein wie früher, denn die Angry Birds haben jetzt mit den Schweinen UND den Adlern aus den Angry-Birds-Filmen zu kämpfen, um ihre Eier und Nester zu retten.

„Alto´s Odyssey – The Lost City“

Auch „Alto´s Odyssey – The Lost City“ steht ab sofort auf Apple Arcade bereit. Das Spiel wird wie folgt beschrieben

Begleite Alto und seine Freunde auf einer endlosen Sandboard-Reise, um die Verlorene Stadt zu finden und die darin verborgenen Geheimnisse zu lüften. Fliege über windgepeitschte Dünen, durchquere aufregende Canyons, erkunde uralte Tempel und tauche in riesige Höhlen ein – an einem fantastischen Ort, weit weg von zu Hause. Auf dieser Reise Weg streifst du Weinreben, springst auf Heißluftballons, fährst auf hohen Felswänden, gleitest mit dem Flügelanzug und entkommst boshaften Lemuren, während du die vielen Geheimnisse der Wüste aufdeckst.

„Doodle God – Universe“

Zum Guten Schluss noch ein Blick auf „Doodle God – Universe“. Lust auf ein Rätsel- und Weltaufbauspiel? Es heißt in der Beschreibung