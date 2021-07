Exakt eine Woche müssen wir uns noch gedulden, bis die Apple Original-Serie „Ted Lasso“ in die zweite Staffel startet. Am 23. Juli ist es soweit und zahlreiche Fans der Comedy-Serie dürften der Fortsetzung bereits entgegenfiebern. Im Vorfeld fand nun die Premierenfeier zur neuen Staffel statt.

Apple feiert Premiere der zweiten Staffel von„Ted Lasso“

Am heutigen Tag feierte „Schmigadoon!“ seine Premiere auf Apple TV+. In der kommenden Woche geht es mit der zweiten Staffel zu Ted Lasso weiter. Im Vorfeld feierte Apple die beliebte Erfolgsserie mit einem besonderen Premieren-Event im Pacific Design Center in Los Angeles. Darsteller und Schöpfer der preisgekrönten, 20-fach für den Emmy Award nominierten Serie nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Jason Sudeikis (der als Ted Lasso in der Hauptrolle spielt und auch der Schöpfer und Ausführende Produzent der Serie ist), Hannah Waddingham (als Rebecca), Brendon Hunt (als Coach Beard und Executive Producer der Serie), Juno Temple (als Keeley), Jeremy Swift (als Higgins), Brett Goldstein (als Roy Kent und Serienautor), Cristo Fernandez (als Dani Rojas) sowie Schöpfer und ausführender Produzent Bill Lawrence.

Auch Apple CEO Tim Cook und weitere hochrangige Apple Manager ließen es sich nicht nehmen, beim Premierenevent vorbeizuschauen.

Die zweite Staffel von „Ted Lasso“ wird am Freitag, den 23. Juli, mit der ersten Folge weltweit auf Apple TV+ debütieren. Anschließend folgen immer freitags neues Episoden. Die erste Staffel von „Ted Lasso“ steht vollständig auf Apple TV+ bereit und eine dritte Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.