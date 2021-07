Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf Apple TV+ und die Neuankömmlinge. Nachdem es in der vergangene Woche keinen Neustart gab, schickt Apple an diesem Freitag mit „Schmigadoon!“ eine neue Serie ins Rennen. Darüberhinaus stehen neue Folgen zu weiteren Apple TV+ Serien zur Ansicht bereit.

„Schmigadoon!“ startet auf Apple TV+

Ab sofort steht „Schmigadoon!“ exklusiv auf Apple TV+ bereit. Bei „Schmigadoon!“ handelt es sich um eine Parodie auf Musicals, bei der ein Pärchen mit Beziehungsproblemen beschließt eine Rucksackreise zu unternehmen. Der Trip soll die alte Flamme der Liebe wieder zum Lodern bringen. Als sie das Städtchen Schmigadoon im Zuge ihrer Reise besuchen, findet das Paar eine sonderbare Situation vor: In der kompletten Stadt herrschen die 1940er-Jahre und dazu verhalten sich die Bewohner, als wäre ihr Leben ein Hollywood-Musical.

Für die Serie konnte Apple einige Stars gewinnen. Für die weibliche Hauptrolle wurde Cecily Strong verpflichtet. Keegan-Michael Key (Dolemite is My Name), Fred Armisen (Portlandia), Alan Cumming (The Good Wife), Kristen Chenoweth (Wicked), Aaron Tvelt (Graceland), Dove Cameron (Hairspray Live!), Ariana DeBose (West Side Story), Jamie Camil (Jane the Virgin), Ann Harada (Avenue Q) und Jane Krakowski (Dickinson) sind ebenfalls mit von der Partie.

Ab sofort stehen die ersten beiden Episoden der Sechsepisoden Staffel bereit. Immer freitags folgt eine neue Folge.

Weitere neue Folgen

Ab sofort stehen neue Folgen zu „Lisey´s Story“, „Physical“, „Home Before Dark – Staffel 2“ und „Central Park – Staffel 2“ zur Ansicht bereit.

Es läuft das Staffelfinale zu „Lisey´s Story“. Lisey stellt sich Dooley gegenüber und entdeckt Scotts letztes Geschenk an sie. Die 7. Folge zu Physical trägt den Namen „Bringen wir Fahrt in die Sache“. Die Rubins fahren nach Los Angeles, wo sie den Logans in der Hoffnung einen Besuch abstatten, auf einer Party Geld zu sammeln. Brems innere Dämonen zeigen sich endlich.

„Die Insel“ lautet der Name von Folge 206 von Home Before Dark. Hilde und Matt machen eine beunruhigende Entdeckung, als sie sich im naheliegenden See auf eine abgelegene Insel wagen.

Zum Schluss noch ein Blick auf Central Park. In Folge 206 „Der Schatten“ wird das Brandenham von einem Juwelendieb ausgeraubt. Er erinnert Bitsy an einem Verbrecher, der das Hotel vor über 50 Jahren terrorisiert hat.