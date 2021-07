Der Zubehörhersteller Meross bietet auf Amazon verschiedene HomeKit-Steckdosen im Bundle an. So findet sich die klassische HomeKit-Steckdose von Meross im 1er-Pack, im 2er Pack, im 3er-Pack und im 4-er Pack. Derzeit ist das 2er-Pack besonders spannend. Je Steckdose zahlt ihr so nur 12,50 Euro.

HomeKit Steckdose von Meross im 2-er Pack je 12,50 Euro

Auf die unterschiedlichen HomeKit Steckdosen-Bundles bietet euch Meross unterschiedliche Rabatt-Gutscheine an. Da muss man vor dem Kauf einfach die unterschiedlichen Bundles abklappern, den Taschenrechner zücken und so den besten Einzelpreis ermitteln.

Aktuell ist besonders das 2-er Pack interessant. Normalerweise kostet dieses 39,99 Euro. Auf der Produktseite findet ihr einen 15 Euro Rabatt-Gutschein, den ihr aktivieren könnt. Somit reduziert sich der Preis des Bundles auf 24,99 Euro. Dies entspricht 12,50 Euro pro Steckdose.

Die smarte Steckdose von Meross ist nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung SmartThing kompatibel.