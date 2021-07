Ab sofort steht die Beta 2 von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 und macOS Monterey auch für alle öffentliche Betatester zur Verfügung. Damit startet Apple die zweite Public-Betarunde zwei Wochen nachdem das Unternehmen die ersten öffentlichen Betas zu iOS 15 und Co. veröffentlicht hat.

Public Beta 2 zu iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 und macOS Monterey

Apple arbeitet am nächsten großen Update für seine Betriebssysteme und will dabei nicht nur Entwickler in das Beta-Boot holen. Ab sofort stellt Apple allen öffentlichen Betatestern die zweite Public Beta zu iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 und macOS Monterey zur Verfügung.

Sowohl iOS 15 und iPadOS 15 stellen große Updates für iPhone und iPad dar. So lässt sich iOS 15 wie folgt zusammenfassen:

„iOS 15 ist ein umfangreiches Update mit leistungsstarken Features, die das iPhone Erlebnis verbessern. iOS 15 macht FaceTime Anrufe natürlicher und führt SharePlay für gemeinsame Erlebnisse ein. Es hilft Nutzern mit neuen Verwaltungsmöglichkeiten für Mitteilungen, sich besser konzentrieren und fokussieren zu können und macht Fotos und Suche intelligenter, um schnell auf Informationen zuzugreifen. Apple Karten bringt neue Möglichkeiten, die Welt zu erkunden. Die Wetter App wurde mit mehr grafischen Anzeigen von Wetterdaten neu gestaltet. Wallet unterstützt jetzt Hausschlüssel und Ausweisdokumente. Das Surfen im Web mit Safari ist mit einer neuen Tableiste und Tabgruppen noch einfacher. iOS 15 enthält zusätzlich neue Datenschutzeinstellungen in Siri, Mail und an weiteren Stellen im System, um die Nutzerdaten noch stärker zu schützen.“

Da die Public Beta-Version von Apple noch nicht kommerziell zur Verfügung steht, sollte euch bewusst sein, dass die Software noch Fehler und Ungenauigkeiten enthalten kann und möglicherweise nicht so reibungslos und einwandfrei funktioniert wie kommerziell freigegebene Software. Ihr solltet in jedem Fall vor der Installation der Public Beta ein Backup anlegen. Zudem empfehlen wir, die Public Beta niemals auf einem produktiven Gerät einzusetzen. Vielmehr empfiehlt sich ein Zweit-Gerät.