Anfang Juni kündigte Tim Cook in einem internen Memo an, dass Apple einen neuen hybriden Arbeitsplan einführen wird, der von den Mitarbeitern verlangt, an mindestens drei Tagen pro Woche vor Ort in der Firma zu arbeiten. Während dies bereits zu Diskussionen führte, drohen nun einige Mitarbeiter zu kündigen.

Einige Apple-Mitarbeiter wollen im Home-Office bleiben

Anfang letzten Monats kündigte Apple einen hybriden Arbeitsplan an, der die Mitarbeiter ab September für drei Tage pro Woche ins Büro zurückkehren lässt – eine Verschiebung in Richtung normaler Unternehmensabläufe, nachdem die Pandemie eine lange Zeit die Arbeit von zu Hause aus erzwungen hatte.

Einige Mitarbeiter hätten lieber die freie Wahl, ob sie persönlich vor Ort oder aus der Ferne arbeiten. Apple erklärte jedoch, dass man an dem neuen Arbeitsplan festhalten wird. Eine inoffizielle Umfrage unter Mitarbeitern zeigte dann, dass hier durchaus eine Bereitschaft für eine Kündigung vorhanden ist, falls Apple an seiner Rückkehr zur Präsenzarbeit festhält.

Unter Berufung auf einen internen Slack-Thread berichtet The Verge nun, dass vereinzelte Apple-Mitarbeiter tatsächlich damit drohen, zu kündigen. In dem Slack-Kanal mit 6.000 Mitgliedern argumentieren einige Mitarbeiter, dass sie Apple verlassen werden, wenn das Unternehmen an seinem geplanten Arbeitsmodell festhalten wird. Dabei kritisieren sie, dass Apple derzeit angeblich keine oder nur sehr wenige Ausnahmen machen würde, was jedoch in der Vergangenheit sehr wohl der Fall gewesen sein soll. The Verge wurde von den Mitarbeitern erklärt, dass das Unternehmen nach medizinischen Unterlagen gefragt hat, um zu entscheiden, ob Mitarbeiter die Erlaubnis erhalten, von zu Hause aus zu arbeiten, was, wie sie sagten, „einigen Leuten Unbehagen bereitet hat.“

Zu beachten ist, dass es sich bei dem Meinungsbild nicht um eine wissenschaftliche Umfrage handelt. Die Diskussionen finden über einen Slack-Kanal für Mitarbeiter statt, von dessen Existenz wahrscheinlich nur ein relativ kleiner Teil der 147.000 Angestellten von Apple weiß. Aber die Tatsache, dass weit über tausend Mitarbeiter an einer Basisumfrage teilgenommen haben, die nicht von der Apple-Führung abgesegnet wurde, ist signifikant und wird sicherlich intern noch für Diskussionen sorgen.