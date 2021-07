Deutschland wurde von einer verheerenden Hochwasser-Katastrophe heimgesucht, insbesondere Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pflanz sind betroffen. Nun hat Apple bestätigt, dass das Unternehmen Hilfsmaßnahmen in Deutschland, Belgien und Westeuropa unterstützen wird.

Die Bilder, die wir in den letzten Tagen in den Medien gesehen haben, machen nachdenklich und betroffen. Deutschland und weitere Teile Europas wurde von einer Hochwasserkatastrophe heimgesucht. Allein bei uns in Deutschland sind über 100 Menschen ums Leben gekommen. Es heißt, dass noch über 1000 Menschen als vermisst gelten. Die Sachschäden sind bislang nicht abzuschätzen. Unzählige Häuser, Straßen, Autos etc. sind zerstört. Menschen sind ohne Strom und zum Teil von der Außenwelt abgeschnitten.

Nun hat sich Apple Chef Tim Cook über seinen Twitter-Account zu Wort gemeldet. Er formuliert:

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple für humanitäre Zwecke spendet. Bei vergleichbaren Naturkatastrophen hat sich Apple regelmäßig mit Spenden an den Hilfsmaßnahmen beteiligt.

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) July 16, 2021