Am kommenden Freitag feiert die zweite Staffel der Apple Original Serie „Ted Lasso“ ihre Premiere auf Apple TV+. Der Startschuss fällt am 23. Juli und im Vorfeld rührt Apple kräftig die Werbetrommel. Fan-Artikel gibt es bereits, die offizielle Vor-Premiere wurde gefeiert und nun gibt es Sticker.

Apple verschenkt „Ted Lasso“-Sticker in Apple Stores

„Ted Lasso“-Fans werden dem kommenden Freitag bereits entgegenfiebern. Dann wird die beliebte Comedyserie in die zweite Staffel starten. Apple hat die Marketingmaßnahme in den vergangenen Wochen bereits intensiviert und im Endeffekt fehlt nur noch der Startschuss der Serie.

Bereits in der Vergangenheit hatte Apple iMessage-Sticker für Snoopy in Space oder Dickinson angeboten, nun ist es jedoch das erste Mal das Apple spezielles Marketing-Material über seine Retail Stores verteilt. Das Stickerpaket ist ein Viererset mit Ted Lasso Memoji-Charakteren in verschiedenen Posen. Zudem gibt es einen konkreten Hinweis auf die zweite Staffel von Ted Lasso inklusive QR-Code, der Anwender direkt in die Apple TV+ zur Serie führt.

Bevor ihr jetzt loszieht um einen Apple Stores besuchen… Uns ist nicht bekannt, in welchen Apple Stores der Hersteller die Sticker bereithält.

Apple giving Ted Lasso Memoji stickers pic.twitter.com/PHfyBitLWP — Gui Schmitt (@guischmitt) July 17, 2021

Ted Lasso ist für Apple TV+ ein voller Erfolg. Die Comedy-Serie kommt sowohl beim „normalen“ Publikum, als auch beim Fachpublikum sehr gut an und konnte bereits zahlreiche Preise gewinnen. Der Höhepunkt war sicherlich der Gewinn eines Golden Globe Awards. Zuletzt erhielt Ted Lasso 20 Nominierungen für die Emmy Awards. Die Gewinner werden im September bekannt gegeben.