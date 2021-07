Apple TV+ erhielt in diesem Jahr 25 Nominierungen für den Daytime Emmy Award. Wie sein Äquivalent für die Primetime, zeichnet der Daytime Emmy Award Fernsehsendungen aus, hier für das Tagesprogramm und Kindersendungen. Am vergangenen Wochenende wurden die Gewinner bekannt gegeben. Während bei dem Primetime Emmy Award Ted Lasso hoch im Kurs steht, konnten sich bei den Daytime Emmys einige Kindersendungen von Apple in verschiedenen Kategorien gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.

Daytime Emmys für Apple TV+

Die erste Hälfte der 48th Annual Daytime Emmy Awards wurde am Samstag per Livestream übertragen und konzentrierte sich auf Kindersendungen und Animationsserien. Hierbei wurden einige Apple TV+ Serien hervorgehoben.

Wie Apple bekannt gibt, hat in der Kategorie „Outstanding Special Class Daytime Animated Program“ das Apple Original „Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde“ gewonnen. Der Animationsfilm gewann zudem mit Anne Moth in der Kategorie „Individual Achievement In Animation“.

Der Kurzfilm basiert auf dem gleichnamigen Bestseller der New York Times und folgt einem frühreifen 7-jährigen Jungen, der von seinen Eltern und dem Museum of Everything von den Wundern seines Planeten erfährt. Die Vorlage spricht Kinder als auch Erwachsene an und kann insbesondere dank der schönen Illustrationen überzeugen.

Ebenfalls erfolgreich waren „Stilles Wasser“ und „Helpsters“. So konnte sich Apple mit Hilfe des freundlichen Pandas namens Stilles Wasser den Preis für „Outstanding Editing for a Preschool Animated Program“ sichern, während sich die hilfreiche Truppe von „Helpsters“ in der Kategorie „Outstanding Multiple Camera Editing“ durchsetzen konnte.

„Stilles Wasser“ ist eine Animationsserie für Kinder und Familien zum Thema Achtsamkeit. Die Serie erfreut junge Zuschauer mit seinen Geschichten, die Kindern eine neue Perspektive auf die Welt um sie herum vermitteln. „Helpsters“ ist eine Live-Action-Vorschulserie von den Machern der „Sesamstraße“, die Cody und den Helpsters folgt, einem Team von lebhaften Monstern, die gerne Probleme lösen.

