Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 14.7 und iPadOS 14.7 veröffentlicht. Damit haben nicht nur eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich das X.7 Update zu installieren, sondern Jedermann.

Apple veröffentlicht iOS 14.7 & iPadOS 14.7

Die Beta-Phase zu iOS 14.7 und iPadOS 14.7 hat bereits angedeutet, wohin die Reise mit dem X.7 Update geht. Zu große Sprünge solltet ihr dabei nicht erwarten. Apple hat hier und da nachgebessert, kleinere Neuerungen implementiert und Fehler korrigiert. Zudem unterstützt das Update die neue externe MagSafe Batterie für iPhone 12 (Pro).

In den Release-Notes heißt es

iOS 14.7 enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen für dein iPhone:

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max unterstützen die Externe MagSafe Batterie.

Mit der Home-App können jetzt Timer auf dem HomePod verwaltet werden.

Informationen zur Luftqualität sind jetzt in den Apps „Wetter“ und „Karten“ für Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Südkorea und Spanien verfügbar.

In der Podcasts-Mediathek hast du die Wahl, alle Sendungen zu sehen oder nur Sendungen, denen du folgst.

Die Menüoption „Playlist teilen“ fehlt in Apple Musik.

Die Wiedergabe von Lossless-Audio und Dolby Atmos stoppt möglicherweise unerwartet.

Die Batteriewartungsnachricht, die bei einigen iPhone 11-Modellen nach einem Neustart verschwinden konnte, wird wiederhergestellt.

Braille-Displays können beim Verfassen von E-Mails ungültige Informationen anzeigen.

Am einfachsten erfolgt die Installation „over the air“ (OTA): Ihr ruft am iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate auf und stoßt die Installation an.