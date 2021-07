o2 hat für die zweite Juli-Hälfte ein paar spannende Aktionen aufgelegt. Auf diese möchten wir euch explizit aufmerksam machen. Es dreht sich unter anderem um das iPhone 12 Pro in Kombination mit dem o2 Free Unlimited (unbegrenztes Datenvolumen). Ihr zahlt für das Apple Smartphone nur 1 Euro und mit dem passenden Gutscheincode spart ihr zusätzlich 24x 35 Euro (840 Euro).

iPhone 12 Pro mit unbegrenztem Datenvolumen nur 1 Euro

o2 hat insgesamt drei attraktive Apple-Deals aufgelegt. Starten wir mit dem iPhone 12 Pro in Kombination mit dem o2 Free Unlimited. Ihr erhaltet in diesem Tarif nicht nur unbegrenztes Datenvolumen, sondern auch eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Einmalig werden für das iPhone 12 Pro nur 1 Euro fällig. Mit dem Gutschein APP-12PRO-JUL spart ihr während der Vertragslaufzeit monatlich satte 35 Euro (Gesamtersparnis: 840 Euro).

Nicht weniger spannend ist der iPhone 12 Deal. Auf für dieses Apple Smartphone werden einmalig nur 1 Euro fällig. o2 kombiniert das iPhone 12 mit dem o2 Free M Boost. Dieser Tarif enthält nur nur eine Telefon-Flat und SMS-Flat, sondern auch 50GB Datenvolumen sowie EU-Roaming. Bei diesem Tarif erhaltet ihr kostenlos bis zu 10 SIM-Karten, die ihr im Auto, Computer, Tablet etc. nutzen könnt. Mit dem Gutscheincode APP-12-JUL spart ihr monatlich 13 Euro (24x 13 Euro = 312 Euro).

Habt ihr eher Interesse an einem iPad Pro anstatt an einem iPhone? o2 bietet euch das 11 Zoll iPad Pro mit dem o2 my Data L (60GB) an. Für das iPad pro werden einmalig nur 25 Euro fällig.