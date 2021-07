Diesen Freitag startet endlich die lang erwartete zweite Staffel von Apples Erfolgsserie „Ted Lasso“. Apple feiert die neue Staffel mit speziellen „Today at Apple“-Sessions, Aufklebern in den Stores und einem Event auf dem blauen Teppich. Damit wir uns vor der Premiere schon mal Warmspielen können, hat 9to5Mac jetzt ein paar lustige neue Hintergrundbilder für das iPhone zusammengestellt – natürlich passend zum AFC Richmond.

Ted Lasso iPhone-Wallpaper

Angeboten werden drei verschiedene Kollektionen von Hintergrundbildern. Zunächst gibt es ein Set mit eher schlicht gehaltenen, von den Trikots des AFC Richmond inspirierten, Wallpaper. Eine Übersicht seht ihr in unserem Artikelbild.

Ted Lasso ist bekannt für seine positiven und aufmunternden Dialoge, die ihr in der zweiten Runde an Hintergrundbildern erhaltet. Jedes Wallpaper enthält auch das AFC Richmond-Logo über dem Zitat.

Die letzte Serie an Hintergrundbildern enthält unter anderem ein AFC Richmond-Logo mit einem einfachen radialen Farbverlauf dahinter. Auch Teds handgefertigtes „believe“-Poster, das er in der Serie über seiner Bürotür in der Umkleidekabine angebracht hat, könnt ihr auf das iPhone „kleben“.

Die iPhone-Wallpaper könnt ihr euch direkt bei 9to5Mac herunterladen.